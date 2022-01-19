سيارة تدهس عجوز أمام كوبري دقادوس في ميت غمر

دهست سيارة مسرعة، ربة منزل أمام كوبرى دقادوس التابع لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وقد تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم لسيدة مسنة على طريق ميت غمر المنصورة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع سيدة 60 سنة مقيمة بقرية اتميدة التابعة لمركز ميت غمر، وتبين أنها أثناء عبورها الطريق أمام كوبري دقادوس، تصادف مرور سيارة مسرعة فصدمتها ولقيت مصرعها فى الحال.

وتم استدعاء سيارة إسعاف، وتم نقلها إلى مستشفى ميت غمر العام، وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.