السجن المشدد لـ 3 متهمين بالشروع في قتل آخرين ببورسعيد

السجن 3 سنوات لـ تنتنة وموشة والنوكش وسوادة لشروعهم في قتل آخرين ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جاد محمد حلمى، وعضوية المستشارين السيد عبد العزيز محمود وعماد ابو الحسن عبداللاه، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عكاشة ، بالسجن المشدد لـ 3 أشخاص.

تعود وقائع القضية إلي 21 يونيو من عام 2021، حيث أحال المستشار وليد محمد سيد المحامي العام الاول لنيابة بورسعيد الكلية، كل من زياد م ا وشهرته تنتنة- 19 عامًا-عامل-مقيم بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي ، و محمد ا ا م ش- 18 عامًا وشهرته موشة- مبيض محارة- مقيم بذات المنطقة، و محمد ه ا- 18 عامًا-عامل-مقيم بشارع عرابي حي العرب وشهرته النكش ، و يوسف م ع وشهرته سوادة- 17 عامًا- عامل في مصنع-ومقيم بفاطمة الزهراء، إلي محكمة جنايات بورسعيد.



حيث شرع المتهمون في قتل المجني عليهما، “مؤمن أ م”، و"يوسف ه م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي القتل علي إثر خلاف سابق فيما بين المتهم الأول والمجني عليه الأول، وأعدوا لهذا الغرض سلاحًا ناريًا فرد خرطوش، وأسلحة بيضاء سكاكين، وتوجهوا لمكان تواجدهما.

ثبت أمام هيئة المحكمة بالتقارير الطبية، أن المجني عليه يوسف ه م يعاني من استرواح هوائي بالجهة اليمني واسترواح دموي بالرئة اليسري، ورش بالظهر والحوض، وجرح رش خرطوش بالإلية، وجرح قطعي بفروة الرأس، ويعاني مؤمن أ م من إصابات بطلق خرطوش بالذراعين والساقين.

واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليها، حيث أكدا أنهما حال تواجدهما في الطريق العام فوجئا بقدوم المتهمين الأربعة، وأطلق أحدهم صوبهما اسلحة من سلاح ناري، وقام باقي المتهمين بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام الاسلحة البيضاء، واحدثوا بهما الإصابات قاصدين قتلهما، وأنهما شفيا من إصابتهما دون تخلف عاهة.

وأكدت تحريات المباحث أنه بناء علي بلاغ من المجني عليهما أنتقل النقيب أحمد أبو بكر معاون مباحث قسم شرطة الضواحي إلي مكان تواجد المتهمين وتمكن من ضبطهم ، وبتفتيش الاول عثر بين طيات ملابسه علي السلاح الناري المستخدم والطلقات، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وأثبتت تحريات الرائد مصطفي درويش رئيس مباحث القسم السرية عن صحة حدوث الواقعة.

محكمة جنايات بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد بالسجن 3 سنوات للمتهمين الاربعة عما أسند اليهم ومصادرة السلاح الناري المضبوط، والزمتهم المصاريف الجنائية عدا المتهم الرابع حال كونه طفلاً جاوز الـ 15 من عمره ولم يبلغ الـ 18، وذلك في القضية رقم 3986 لسنة 2021 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 1389 لسنة 2021 كلي بورسعيد.