البرهان يبحث مع مسئول أممى ترتيبات إبدال القوات الإثيوبية ضمن «يونسفا»

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مع جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، الترتيبات الخاصة بإبدال القوات الإثيوبية العاملة ضمن قوات حفظ السلام في منطقة آبيي «بين السودان وجنوب السودان» "يونسفا" بقوات أممية أخرى، حسب طلب حكومة السودان.



وتلقى البرهان اتصالًا هاتفيًا من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، أكد خلاله المسئول الأممي أن عمليات الإحلال والإبدال ستبدأ في فبراير وحتى مارس المقبلين، مثمنًا تعاون رئيس مجلس السيادة وحرصه على إنجاح عمل قوات حفظ السلام "يونسفا".



من جانبه، وعد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه عمل البعثة.