الأربعاء 19 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«هنا مصر».. فيلم تسجيلى يجسد بطولات رجال الداخلية فى عيد الشرطة الـ70

عيد الشرطة الـ70
عيد الشرطة الـ70

أصدر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "هنا مصر" والذي يجسد بطولات رجال الشرطة المصرية على مر العصور وما قدموه من تضحيات وفدائية في إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ70.

ملحمة رجال الشرطة بالإسماعيلية

تحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذي يعتبر تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعًا عن وطنهم.

موقعة الإسماعيلية التى استشهد فيها 50 من رجال البوليس المصري و80 جريحًا آخرين على يد قوات الاحتلال الإنجليزي يوم 25 يناير 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتعتبر موقعة الإسماعيلية من أقوى المعارك التى خاضتها الشرطة المصرية ضد قوات الاحتلال البريطاني عندما رفضت قوات الشرطة تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للقوات البريطانية، ما أدى لاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية وأسفر عن مقتل 50 شرطيًا مصريًا و80 جريحًا.

وزارة الداخلية قوات الاحتلال عيد الشرطة الاحتفال بعيد الشرطة الشرطة المصرية تسليم سلاح الاحتلال البريطانى هنا مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

الأكثر قراءة

إجازة 25 يناير 2022 القادمة.. الإجازات الرسمية والعطلات كاملة

القبض على قاتل روان الحسينى لاعبة السرعة بكفر الشيخ

تغيير واحد فى تشكيل منتخب مصر أمام السودان بكأس أمم إفريقيا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان.. تردد قناة النبأ والجزائرية

تاج الدين: 85% من إصابات كورونا بسيطة.. والفيروس يؤدى لتليف 20% من الرئة

الأرصاد توضح حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

توقعات عام 2022«3»

د. بهي الدين مرسي

وفى مزاحمة الفقراء لذة للمترفين

محمد العسيري

مدينة للتراث عند أقدم معبد

د.محمد شادي

سياحة مؤتمرات حتى الحد الأقصى

حسين دعسة

هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

«المالكي» أمام مجلس الأمن: إسرائيل تواصل حربها ضد شعبنا دون محاسبة

مجلس الأمن يناقش الأوضاع فى فلسطين

رقم قياسى.. إسرائيل تسجل 71 ألف إصابة جديدة بكورونا