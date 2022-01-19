«هنا مصر».. فيلم تسجيلى يجسد بطولات رجال الداخلية فى عيد الشرطة الـ70

أصدر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "هنا مصر" والذي يجسد بطولات رجال الشرطة المصرية على مر العصور وما قدموه من تضحيات وفدائية في إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ70.

ملحمة رجال الشرطة بالإسماعيلية

تحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذي يعتبر تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعًا عن وطنهم.

موقعة الإسماعيلية التى استشهد فيها 50 من رجال البوليس المصري و80 جريحًا آخرين على يد قوات الاحتلال الإنجليزي يوم 25 يناير 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتعتبر موقعة الإسماعيلية من أقوى المعارك التى خاضتها الشرطة المصرية ضد قوات الاحتلال البريطاني عندما رفضت قوات الشرطة تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للقوات البريطانية، ما أدى لاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية وأسفر عن مقتل 50 شرطيًا مصريًا و80 جريحًا.