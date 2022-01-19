الأربعاء 19 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تصدره محركات بحث جوجل.. كل ما تريد معرفته عن أشرف قاسم

أشرف قاسم لاعب زملكاوي
أشرف قاسم لاعب زملكاوي

تصدر النجم الزملكاوي أشرف قاسم، تريند جوجل اليوم بعد معاناته من خشونة من الدرجة الرابعة أفقدته كل أربطة الركبة ما جعله يسير بعكاز، وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المعلومات عن أشرف قاسم.

-ولد أشرف قاسم، من مواليد 25 يوليو 1966 .

-هو لاعب منتخب مصر وأندية الزمالك والهلال السعودي السابق.

- شارك مع المنتخب المصري في كأس العالم 1990 بإيطاليا.

-خاض قاسم 78 مباراة دولية مع المنتخب الوطنى، أولها أمام كوت ديفوار عام 1985، وشارك فى كأس الأمم الأفريقية أعوام 1986 و1988 و1994.

-كان هو صاحب ركلة الجزاء الأخيرة فى المباراة النهائية لكأس الأمم 86 أمام الكاميرون، والتى أنهت اللقاء بفوز مصر بالبطولة الأفريقية التى أقيمت بالقاهرة.

- وحاز على بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري 3 مرات.

 -حصل على كأس أفضل ناشئ 1984،  أفضل أخلاق 1986، أفضل لاعب عربي 1987، أفضل أخلاق 1990، أفضل لاعب مصري موسم 1991، أفضل لاعب عربي 1992. 

- حصل على أفضل مدافع وثانى أفضل لاعب في الدوري السعودي 1994-1994.

- نال لقب أفضل مدافع عندما احترف قاسم فى موسم 1984 فى فريق الهلال السعودى.

وناشد حارس نادي الأهلي  السابق، الإعلامي أحمد شوبير، المسؤولين، بمساعدة نجم نادي الزمالك السابق، أشرف قاسم، الذي يحتاج إلى جراحة عاجلة، بسبب مشكلة لديه في القدم.

وفي تغريدة له كتب:" الكابتن اشرف قاسم احد اهم نجوم مصر والزمالك وواحد من اكثر اللاعبين الموهوبين والمحترمين في تاريخ الكره المصريه يعاني من مشكله صحيه في قدمه تحتاج للتدخل السريع الرساله موجهه الي كل المسئولين عن الرياضه في مصر.. في انتظار الرد وخالص دعواتي بالشفاء العاجل".

وفي تغريده له كتب: "الكابتن اشرف قاسم احد اهم نجوم مصر والزمالك وواحد من اكثر اللاعبين الموهوبين والمحترمين في تاريخ الكره المصريه يعاني من مشكله صحيه في قدمه تحتاج للتدخل السريع الرساله موجهه الي كل المسئولين عن الرياضه في مصر.. في انتظار الرد وخالص دعواتي بالشفاء العاجل".

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