ضبط 64 مخالفة تموينية فى حملات على الأسواق والمخابز بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، استمرار تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ومحطات بيع وتوزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية وضبط الحالة التموينية والأسعار والقضاء على ظاهرة الغش التجاري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن المديرية شنت عدة حملات رقابية وتفتيشية تم خلالها المرور على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من عملها بالمواعيد المقررة، والأسواق والمحلات التجارية ومحطات بيع المواد البترولية ومصانع تعبئة الغاز، أسفرت هذه الحملات عن ضبط وتحرير 64 مخالفة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفات ومرتكبيها للنيابة العامة للتحقيق معهم

وأكد وكيل وزارة التموين أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف أعمال حملات المتابعة الميدانية على كافة السلع والمواد الغذائية، والقطاعات التجارية والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لضمان سلامة الغذاء حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع الجهات المهنية مثل جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري، وتتم بصفة دورية من خلال الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع لفرض الرقابة التموينية وضبط الأسواق والأسعار ومنع استغلال بعض التجار الجشعين لاحتياجات المواطنين، والتأكد من توافر كافة السلع وسلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية حرصا على صحة وأرواح المواطنين، مشيرا إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار وكيل وزارة التموين بالمنيا إلى استمرار مديرية التموين في شن الحملات وفرض الرقابة التموينية لضمان استقرار الحالة التموينية بالأسواق، وتوافر كافة احتياجات المواطنين دون أية محاولات لاستغلالهم.