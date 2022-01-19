رواد السوشيال ميديا عن «أبو فلة»: «هيكون أكثر شخصية محبوبة في العالم»

منذ ظهوره وأصبح من أشهر الشخصيات عبر منصات السوشيال ميديا، فكان لأبو فلة اليوتيوبر الكويتي تأثير كبير على كل من يقوم بالدخول على أحد فيديوهاته وبثه المباشر الذي يقوم خلاله بجمع تبرعات للفقراء والمحتاجين.

واستطاع أن يستحوذ على التريند أمس بعد وصوله لجمع أكثر من ١١ مليون دولار، ولذلك جمعنا لكم من خلال ذلك التقرير آراء رواد السوشيال ميديا فيما يقوم به أبو فلة، وقالت لانا خضيم في تعليق لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن أبو فلة يمثل الاستخدام الصحيح للميديا، حيث أنه لم يستغل الميديا للأشياء التافهة والموضوعات غير الهادفة.

وعلقت وفاء أحمد بالدعاء لأبو فلة وقالت "الله يجزيك الخير كل الاحترام.. ويارب توصل هالتبرعات للمكان الي لازم تكون فيه وللناس المحتاجة فعلا.. لسه الدنيا فيها خير والله"، وعلق إبراهيم طه "مثل هكذا اشخاص يستحقون المشاهدة والمتابعة، كل الحب والتقدير لمثل هكذا اشخاص".

وشاركت أويا منشور عبر "فيس بوك" معبرة عن سعادتها بتمكن اليوتيوبر أبو فلة أن يحقق نجاحا كبيرا في حملة جمع ١٠ مليون دولار للتبرع بهم للاجئين، وذلك يعد حبس نفسه في غرفة زجاجية لمدة ١٢ يوما.

ويتوقع كمال عيسي أن أبو فلة سوف يصبح أكثر شاب محبوب بالوطن العربي لما يقوم به من عمل خيري وطرق مختلفة لاستغلال السوشيال ميديا وسط ظهور أشخاص يتسمون بالتفاهة فقط عبرها.

وكان قد تصدر اليوتيوبر الكويتي أبو فلة محركات البحث عبر جوجل بعد أن تمكن من جمع 11 مليون دولار، والدخول لموسوعة "جينيس" للأرقام قياسية كصاحب أطول فترة بث مباشر، حيث أن استطاع أن يجمع أكثر من 11 مليون دولار تحت شعار "أجمل شتاء في العالم".

وتتمثل حملته التي أطلقها بداية من شهر يناير الجاري في جمع نحو 10 ملايين دولار، لمساعدة 100 ألف عائلة، أي ما يعادل قرابة الـ300 ألف شخص من اللاجئين والفقراء.