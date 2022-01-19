خطوات تقديم طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي

طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي من الكلمات البحثية التي يستخدمها المصريين عبر محرك البحث العالمي جوجل بكثرة خلال السنوات الماضية لرغبتهم في تخصيص وحدات سكنية من مشاريع وزارة الإسكان، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام الإلكتروني والأوراق المطلوبة وشروط التقديم في كافة المشاريع.

طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي

يستطيع كافة المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية من المشاريع التي تقيمها وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري بجميع محافظات الجمهورية التقديم الإلكتروني بإتباع الخطوات التالية:-

أولا : الدخول عبر موقع صندوق التمويل العقاري من خلال رابط cservices.shmff.gov.eg .

ثانيا : اختيار أيقونة الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي.

ثالثا : كتابة كافة البيانات المطلوبة للراغب في الاستعلام.

رابعا : تسجيل رقم المشروع.

خامسا : اختيار المحافظة الراغب في الحصول على الوحدة السكنية فيها.

سادسا : الضغط على زر الاستعلام.

سابعا: ظهور كافة المعلومات الراغب في الاستعلام عنها.

شروط الحصول على وحدات سكينة من وزارة الإسكان

يتعاون كل من وزارة الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقاري في تنفيذ كافة مشاريع المبادرة الرئاسية " سكن لكل مواطن" الهادفة لتوفير وحدة سكنية لمحدودي ونتوسطي الدخل والتي تتوافر فيهم الشروط التالية:-

لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 45 .

حظر شراء الوحدات نقدا وتفعيل نظام التقسيط.

أن يكون المتقدم ممن تتوافر فيه شروط صافي الدخل المعلن عنها بالإعلان.

لا يحق للزوجة والزوج والأبناء القصر الحصول على أكثر من شقة في الإعلان.

أن يتقدم للحصول على شقة في المحافظة مرتبط بها بسكن أو عمل.

لا يجوز التنازل عنها بعد استلامها إلا عقب مرور 7 سنوات.

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رابط الاستعلام عن شقق وزارة الإسكان الاجتماعي

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق وزارة الإسكان

يجب على الراغبين في تقديم طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي استيفاء الأوراق اللازمة وهي :-