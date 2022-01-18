الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإسكان»: نسب إنجاز مشروعات العاصمة الإدارية تواكب المعدل الزمنى المستهدف

جولة تفقدية
جولة تفقدية

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بالمشروعات التي تم وجار تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة ومسئولو الهيئة والجهاز، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات التي يتم تنفيذها والوقوف على معدلات الإنجاز.

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جولة تفقدية 

واستهل مسئولو الإسكان الزيارة بعقد اجتماعٍ بمقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قدم المهندس شريف الشربيني، عرضًا عن الموقف التنفيذي لكافة المشروعات بالمدينة التي تقوم بتنفيذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من المشروعات.

وتفقد مسئولو الوزارة مواقع العمل، بداية من أعمال المرافق بالحي الحكومي والذي قارب على الظهور بشكله النهائي، ثم أعمال المرافق حول مجلس النواب ومسجد مصر وساحة الشعب، ثم منطقة حي المال والأعمال ومنطقة البنوك والبورصة، ثم المحاور الرئيسية بالمدينة، وكذا الحي السكني الخامس جاردن سيتي الجديدة ونهاية بالحي السكني الثالث R3.

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جولة تفقدية 

وأشاد المهندس عبدالمطلب ممدوح، بتقدم الأعمال بالمشروعات، ونسب الإنجاز الفعلية، والتى تواكب نسب الإنجاز المستهدفة لتلك المشروعات طبقًا للمعدل الزمني المحدد، مؤكدًا على الالتزام الكامل باستكمال الأعمال بالمشروعات طبقًا للتوقيتات المحددة وخاصة المرحلة القادمة.

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جولة تفقدية 

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى قرب الانتهاء من أغلب المشروعات التي يشرف على تنفيذها جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومنها الحي السكني الثالث R3، والذي يضم ما يزيد على 24 ألف وحدة سكنية متنوعة بين عمارات سكنية وفيلات وعمارات الاستخدام المختلط، ويوفر جميع الخدمات الضرورية ويعد بدوره من أول مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وأول حي سكني جاهز للحياة بالمدينة.

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جولة تفقدية 

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الجهاز وجميع العاملين يعملون على مدار اليوم للانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المحددة، وبكل ‏دقة ومراعاة الجودة العالية فى التنفيذ وأعمال التشطيبات طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

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جولة تفقدية 
مسئولو الاسكان جولة تفقدية مشروعات العاصمة الادارية الجديدة المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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