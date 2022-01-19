وزير التعليم يحدد موعد بدء إجراءات تعيين الـ30 ألف معلم

صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه جار العمل على الخطوات التنفيذية لتعيين الـ30 ألف معلم سنويًا ولمدة ٥ سنوات.

وأكد الوزير، في تصريح لـ«الدستور»، أنه سوف يعلن عند اكتمالها، متابعًا: «لن نتعرض لهذا الموضوع من أى اتجاه قبل 8 أسابيع من الآن».

في سياق آخر، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للبدء في تنفيذ إجراءات تعيين 30 ألف معلم جديد سنويًا ولمدة ٥ سنوات وفقًا لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس.

وستبدأ الوزارة، خلال الأيام المقبلة، في عقد عدة اجتماعات مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتحديد ومناقشة المعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدمين لمسابقة تعيين 30 ألف معلم جديد، وكذلك طريقة التقديم التي توفر الشفافية في الاختيار للجميع.

وتقدمت وزارة التربية والتعليم بإحصائية مدققة ومفسرة لجميع المواد المطلوب سد العجز بها على مستوى قطاع التعليم العام، والأنشطة والخدمات المعاونة وكذلك قطاع التعليم الفني، من خلال الحصاد السنوي العام الماضي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

وبلغ إجمالي العجز، 320 ألفًا و675 معلمًا، وأن العجز يشمل جميع القطاعات التعليمية، حيث وصل عدد العجز بقطاع الخدمات والأنشطة إلى 163008 معلمين، والتعليم العام 126518 والتعليم الفنى 8837 معلمًا، فيما وصل العجز فى مدارس مبادرة حياة كريمة إلى 25312، فيما يجرى العمل على حصر العجز فى العمالة والأطقم الإدارية بالمحافظات.