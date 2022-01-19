الأربعاء 19 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأزهر» تتابع سير العمل بلجان الامتحانات وتشدد على الإجراءات الاحترازية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شددت قيادات جامعة الأزهر، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيدين بانتظام الامتحانات في الكليات، وتعاون الإدارات الطبية بحضور الأطباء داخل اللجان للتعامل مع أي حالات مرضية أو أي طارئ في اللجان. 

وأكد  الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، أن لجنة إدارة الأزمات، تتابع ما يتداوله الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وتؤكد أن أي قرارات تخص العملية التعليمية سيتم إعلانها للطلاب فيما يخص إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، وبدء الفصل الدراسي الثاني من خلال الصفحة الرسمية لجامعة الأزهر.

حضر الاجتماع نواب رئيس الجامعة: الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ سعيد عبد الرحيم، أمين عام الجامعة.

قيادات جامعة الأزهر الاجراءات الاحترازية فيروس كورونا الدكتور محمد المحرصاوي العملية التعليمية الصفحة الرسمية لجامعة الأزهر المحرصاوي نتائج الفصل الدراسي الأول

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدل الاجتماعى بإيقاع ٢٠٢٢

الأكثر قراءة

مدبولي: سنبدأ تنفيذ قرارات الرئيس بشأن رفع الأدنى للأجور والعلاوات

«أولوية على مكتب وزير التعليم».. تفاصيل جديدة عن مسابقة الـ 30 ألف معلم

كيف دمج «الغطاس» بين المسلمين والمسيحيين؟.. مؤرخ كنسى يتحدث

محمد الباز: هؤلاء شاركوا في اغتيال وائل الإبراشي

«أسوشيتدبرس»: السيسى يتخذ خطوة لتخفيف الأعباء عن المصريين

2700 جنيه الحد الأدنى.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى الأجور التى أقرها الرئيس السيسي اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يدمّر منزل عائلة فلسطينية فى حى الشيخ جرّاح

السلطات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات وتقتحم مدرسة وتتوغل شمال قطاع غزة

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين