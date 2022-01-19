الأربعاء 19 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفد إفريقي يزور ميناء دمياط لبحث تنشيط حركة التجارة البحرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبلت هيئة ميناء دمياط وفدًا من متخذي القرار الأفارقة في مجالات النقل والنقل البحرى فى زيارة تهدف إلى التعرف عن قرب على الدور المحوري الذي يقوم به الميناء لخدمة وتنشيط حركة التجارة البحرية، حيث جاءت تلك الزيارة بالتزامن مع انعقاد المنتدى الإفريقي لمتخذي القرار الأفارقة والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وكان فى استقبال الوفد اللواء بحرى  وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط والذى قام بتقديم عرض توضيحي تناول أهم المزايا التى يتمتع بها الميناء وأهمها توافر مقومات النقل متعدد الوسائط والذى يدعم الجهود التى تبذلها وزارة النقل بتوجيهات الفريق  وزير النقل لتنشيط حركة النقل النهري وصولا للدول الافريقية.

واستعرض رئيس الهيئة بالشرح محطات الميناء المختلفة وأهم المشروعات الحالية والمستقبلية والتي تتكامل مع خطة الدولة لتطوير الموانئ بهدف جعل مصر مركزًا محوريًا لتنمية التجارة الدولية واللوجستيات، ثم أجرى الوفد بجولة داخل الميناء ضمت المحطة متعددة الأغراض، وبرج الإرشاد، وصوامع الغلال، والميناء النهري واختتمت الجولة بزيارة لمحطة الحاويات بالميناء للتعرف على إمكاناتها والخدمات والتسهيلات التى تقدمها للخطوط الملاحية العالمية.

إقليم محافظة دمياط أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط دمياط تاريخ ميناء دمياط حاويات

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