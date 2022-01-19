الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تنطلق السبت.. نظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2022

امتحانات
امتحانات

تنطلق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يوم السبت المقبل؛ وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس على جميع مستوي جمهورية مصر العربية.

نظام امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2022

وفي هذا السياق ترصد الدستور أبرز المعلومات عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاقها.

- الامتحانات كلها  ورقية
- في موعدها وفق الجداول المعلنة
- 70% اختيار من متعدد و30% مقالية 
- يضعها المعلم الأول لكل مادة 
- الالتزام بمعايير المركز القومي للامتحانات
-يسمح للطلاب باستخدام التابلت للوصول إلى الكتاب الإلكتروني وبنك المعرفة
- الإجابات في نفس ورقة الأسئلة أو في ورقة منفصلة وفقًا لما تقرره المدرسة.
- النتيجة بالتقدير وليس الدرجات
- التقديرات تكون كالتالي: من 85 إلى 100 ممتاز من 65 لأقل من 85 جيد جدًا من 50 لأقل من 65 جيد  أقل من 50 ضعيف
-  تُشكل لجنة للنظام والمراقبة بكل مدرسة لحساب نتيجة الطالب النهائية وإعلانها.

وقالت وزارة التربية والتعليم أن أي مدرسة تتهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا سوف يتم إحالتها للتحقيق .

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موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2022

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رئيس جامعة دمياط يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول فى الكليات وغرف العزل

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رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات 4 كليات

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رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

في هذا السياق تنشر الدستور مواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .

مواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي 2022

السبت ٢٢ يناير امتحان اللغة العربية 
الاثنين ٢٤ يناير امتحان الكيمياء والجغرافيا 
السبت ٢٩ يناير امتحان التاريخ والاحياء 
الاثنين ٣١ يناير امتحان الفيزياء والفلسفة والمنطق 
الأربعاء ٢ فبراير امتحان الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022

الأحد ٢٣ يناير امتحان اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

الثلاثاء ٢٥ يناير امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

الأحد ٣٠ يناير امتحان الجبر والتفاضل والأحياء والفلسفة والمنطق.

الثلاثاء ١ فبراير امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ.

الخميس ٣ فبراير امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

العدل الاجتماعى بإيقاع ٢٠٢٢

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