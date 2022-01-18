رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات 4 كليات

أجرى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة تفقدية للاطمئنان على حسن سير العمل بلجان الامتحانات بكليات التجارة والعلوم والآداب والتمريض، رافقه خلالها الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه أدى امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 طلاب كليات العلوم والإعلام والتربية والتربية الرياضية والتربية النوعية والآداب والآثار والهندسة والتجارة والحاسبات والمعلومات والتمريض، بالإضافة إلى المعهد الفني للتمريض، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح تجري عقب نهاية اللجان.

حيث يؤدي الامتحانات بكلية العلوم طلاب الفرقة الأولى وعددهم 452 وطلاب الفرقة الثالثة، وعددهم 162 طالبا وطالبة وطلاب الفرقة الأولى بكلية التجارة وعددهم 3391 وطلاب الفرقة الثالثة وعددهم 2825 طالبا وطالبة وطلاب الفرقة الأولى بكلية الآداب، وعددهم 2833 طالبا وطالبة وطلاب الفرقة الثالثة وعددهم 2004 وطلاب الفرقة الثالثة بكلية التمريض، وعددهم 173 طالبا وطالبة، كما أدى الامتحانات طلاب الفرقة الأولى والثالثة بكلية التربية الرياضية وعددهم 1883 طالبا وطالبة.

شهد الجولة الدكتور صلاح سليم طايع عميد كلية الآداب، والدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم، والدكتورة نادية عبدالله عميد كلية التمريض، والدكتور حسين عبد الباسط عميد كلية التجارة ووكلاء الكليات.

وكان قد شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، حفل كلية التجارة لتكريم الأستاذ مبارك تهامي مصطفى أمين عام الكلية بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد.

وذلك بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين عبد الباسط عميد الكلية، والدكتور محمود عبد الرازق وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبو أحمد مصطفى وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور علاء تاج الدين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والعاملين بالكلية والجامعة.

وخلال كلمته وجه الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، الشكر للاستاذ مبارك تهامى على جهوده المخلصة خلال فترة عمله بالجامعة، وأشاد بالعدد الكبير من الجهاز الإداري والعاملين بالجامعة الحاضرين في يوم تكريم زميل لهم، ووجه لهم كلمة بأن العمل الجاد والمخلص وتوفيق الله للموظف أو العامل أو عضو هيئة التدريس خلال سنوات الخدمة يكون له عظيم الأثر في المكان وفِي نفوس كل من يتعاملون معه.

كما أشار رئيس الجامعة بأنه لا توجد فوارق بين العامل والموظف وعضو هيئة التدريس في الجامعة لأن الجميع يعملون معا في تكامل لخدمة الطالب خلال العملية التعليمية، وأن الفوارق في المهام فقط. والجامعة تحرص على تكريم منسوبيها المخلصين عتد بلوغ سن القاعد، وأن الكوادر المخلصة من منسوبي الجامعة ووصولهم لسن التقاعد يعد خسارة للمكان لكن هذه قوانين الخدمة الوظيفية وأن هؤلاء المخلصين مثل الأستاذ مبارك تهامي عليهم الآن تنفس الصعداء لدخول مرحلة جديدة خالية من المسئوليات الإدارية والتفرغ للحياة الخاصة مع الأهل والابناء.

كما قدم الدكتور حسين عبدالباسط عميد الكلية الشكر لأمين عام الكلية على ما بذله من عمل وإخلاص فى العمل وتمنى له حياة طيبة له ولأسرته.

وفى نهاية الاحتفالية قام الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة، والدكتور حسين عبدالباسط عميد الكلية، بتسليم الأستاذ مبارك تهامى درع التكريم، وقام عدد من الكلية بتسليم الهدايا والتقاط الصور التذكارية.