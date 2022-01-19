موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2022

زادت حدة البحث عن امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة الماضية تزامنا مع انتظام الامتحانات في جميع المدارس منذ 15 يناير الجاري، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد وجدول امتحانات الطلاب وموعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المواعيد الرسمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي (2021-2022) حيث خصصت الفترة من 23 يناير - 3 فبراير 2022 لامتحانات طلاب الشعبتين العلمية والأدبية في المواد الدراسية الأساسية بشكل ورقي داخل لجان مدرسية.

فيما امتحان بالفعل الطلاب كافة المواد الدراسية خارج المجموع بإشراف مدرسي كامل قبل انطلاق امتحانات نصف العام بأسبوع وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والمتحور الجديد أوميكرون الذي يعد من أسر السلالات انتشارا.

وكان قد ألغي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرار إجراء الامتحانات بشكل إلكتروني حيث تجرى الامتحانات داخل لجان مدرسية معقمة بشكل ورقي.

جدول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدول المنظم لعقد امتحان طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالصف الثاني الثانوي في المدارس للعام الدراسي الحالي (2021-2022) والذي تم الإعلان عنه رسميا عبر الحساب الرسمي للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهو كما يلي:-

23 يناير 2022 امتحان مادة اللغة العربية والتطبيقات الرياضية والجغرافيا.

25 يناير 2022 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

30 يناير 2022 امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات والأحياء والفلسفة.

1 فبراير 2022 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ.

3 فبراير 2022 امتحان مادة الكيمياء وعلى النفس والاجتماع.

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موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022

تنتهي امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول مع انتهاء الفترة المخصصة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكامل يوم 3 فبراير 2022 على أن تبدأ إجازة منتصف العام يوم 5 فبراير وتستمر لمدة 15 يوم فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير المقبل.

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