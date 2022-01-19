رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022.. والأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022 من الكلمات البحثية التي تحزر نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل يوميا نظرا لكونها خدمة استراتيجية تهم الملايين من المواطنين المسجلين عبر المنظومة التموينية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الرابط والخدمات المقدمة من خلاله للمواطنين وعدد المستفيدين من حصص التموين المدعمة.

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022

وفرت الحكومة موقعا إلكترونيا تحت مسمى " البوابة الرقمية" من خلال “هــــــنا”.

لخدمة كافة المستفيدين من السلع الغذائية المدعمة من الدولة عبر بطاقات التموين فيمكن من خلالها إضافة المواليد الجدد الغير المقيدين في المنظومة للحصول على حصصهم في السلع المدعومة من الدولة أو تفعيل البطاقة التموينية وتحديث بياناتها أو إصدار بطاقة بدل تالف أو فاقد.

ويمكن من خلال الموقع الإلكتروني أيضا نقل الصرف من محافظة إلى أخرى أو الفصل الاجتماعي أو الاستعلام عن موعد الصرف أو إضافة الزوجة إلى بطاقة زوجها التموينية أو إضافة صرف التموين لمستحقي الخبز فقط.

عدد المستفيدين من حصص التموين المدعمة

وفقا لآخر إحصائيات قامت بها وزارة التموين والتجارة الداخلية فإن عدد المستفيدين من السلع الغذائية المدعمة من الدولة شهريا قرابة 74 مليون مواطن، وذلك من خلال 23 مليون بطاقة فيما يستفيد أكثر من 36 مليون مواطن من فروق نقاط الخبز عبر البطاقات التموينية حيث يحصل كافة المواطنين على سلع غذائية بمبلغ 50 جنيها شهريا للفرد.

يحصل المواطنين من خلال منظومة السلع المدعمة على السكر والشاي والدقيق والأرز و الفول ومكرونة والزيت والسمن النباتي بالإضافة إلى مساحيق الغسيل الجافة والسائلة والمنتجات المعلبة من أنواع الجبن المختلفة والحلاوة الطحينية والعسل وبعض البسكوتات المعلبة للأطفال.

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خدمات المواطنين عبر بوابة مصر الرقمية 2022

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد عبر بطاقة التموين

يمكن تحميل كافة الأوراق التي حددتها وزارة التموين لإضافة المواليد الجدد عبر رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022 والتي تتلخص فيما يلي:-