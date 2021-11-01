الإثنين 01 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

خدمات المواطنين.. رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2021

البطاقات التموينية
البطاقات التموينية

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل لتفعيل خدمات الإلكترونية التي فعلتها وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين للحصول على السلع الغذائية لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط و خطوات إضافة المواليد و أبرز الخدمات المقدمة من خلال الموقع.

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2021

فعلت الحكومة المصرية عدة خدمات تموينية من خلال بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط (من هنــــــــــا) لتسهيل إجراءات على المواطنين بدلا من الذهاب إلى مقرات مكاتب التموين وإنهاء الإجراءات مباشرة وذلك للحصول على حصصهم من السلع الغذائية المدعمة من الدولة و فروق نقاط الخبز الممنوحة لمستحقي الدعم وفقا للشروط التي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي أبرزها ألا يزيد الراتب الشهري لرب الأسرة 2400 جنيه و1500 جنيه في حالة المعاش حيث بالغ عدد المستفيدين من المنظومة التموينية قرابة 74 مليون مواطن.

 

خطوات إضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية 

يستطيع الراغبين في إضافة أبنائهم على البطاقة التموينية من الأسر الأكثر احتياجا للحصول على حصصهم في السلع الغذائية المدعمة من الدولة وذلك بإتباع الخطوات التالية :-

  • تسجيل الدخول عبر بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط (من هنا)
  • اختيار إضافة المواليد الجدد من القائمة الرئيسية للموقع
  • كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية كاملة في الخانات المخصصة لذلك (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)
  • كتابة بيانات مكتب التموين التابع له البطاقة التموينية
  • كتابة بيانات المواليد الجدد المراد إضافتهم إلى البطاقة التموينية بالتفاصيل ( الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد،...)
  • تحميل كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للإضافة
  • الضغط على زر حفظ الطلب

 

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لينك إضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية 

 

أبرز الخدمات المقدمة من خلال موقع بوابة مصر الرقمية للمواطنين 

يقدم رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2021 عدة خدمات للمواطنين أبرزها تفعيل بطاقة التموين وإصدار بطاقة بدل تالف أو فاقد ونقل من محافظة إلى محافظة وفصل اجتماعي والاستعلام عن الصرف وإضافة الأبناء غير المقيدين في منظومة التموين وإضافة للزوجة لبطاقة الزوج التموينية وغيرها من الخدمات التموينية التي يقدمها الموقع إلكترونيا.

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2021 رابط بوابة مصر الرقمية للتموين رابط بوابة مصر الرقمية بوابة مصر الرقمية مصر الرقمية وزارة التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

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