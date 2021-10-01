لينك مباشر| موقع بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد 2021

لينك موقع بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الإضافة وفقا لضوابط وزارة التموين للحصول على السلع الغذائية المدعمة التي تمنحها الدولة للمستحقين



لينك موقع بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد 2021

خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن من خلاله إضافة أبناء أصحاب البطاقة التموينية للحصول على حقهم في السلع الغذائية المدعمة من الدولة للفئات الأكثر احتياجا عقب تقنية المنظومة التموينية من غير المستحقين وذلك لضمان وصول الدعم التمويني لمستحقيه وذلك عقب إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالبطاقة التموينية و صاحبها والأشخاص المراد إضافتهم وفقا للضوابط والشروط التي حددتها الوزارة والأوراق المطلوبة للتقديم



كيفية إضافة الأفراد الجدد للبطاقة التموينية إلكترونيا 2021

يستطيع الملايين من أصحاب البطاقات التموينية إضافة ذويهم من أقارب الدرجة الأولى للحصول على حصصهم في السلع الغذائية المدعمة التي تمنحها الدولة المواطنين المستحقين للدعم وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة إضافة المواليد الجدد من القائمة الرئيسية للموقع

كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية كاملة ( الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة، ...)

كتابة رقم البطاقة التموينية

كتابة بيانات المراد إضافته للبطاقة التموينية

كتابة بيانات المكتب التمويني التابع لها البطاقة التموينية

تحميل كافة المستندات المطلوبة لأثبات البيانات المسجلة

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إضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية

شروط إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين

رابط موقع بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد وشروط الإضافة للبطاقة التموينية من أكثر التساؤلات التي تشغل بال ملايين المواطنين حاليا حيث وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة شروط الإضافة وهي:-