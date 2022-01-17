«التموين» تُخفّض رسوم تثمين «المعادن الثمينة» بنسبة 0.5%

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتخفيض رسوم تثمين المعادن الثمينة بجميع أنواعها والمشغولات المصنعة من المعادن غير الثمينة أو المطعمة بالفضة أو المغطاة بقشرة ملصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين، لتكون بنسبة 0.5% من قيمة هذه الأصناف والمشغولات بحد أدنى 20 جنيهًا، وتعفى من هذه الرسم الأصناف والمشغولات الواردة من المحاكم أو النيابات أو الشرطة.

وينص القرار على إلغاء أي حكم وراد في القرارين رقم 39 لسنه 2013 و115 لسنة 2020، المشار إليهما يُخالف أحكام القرار.

جدير بالذكر بأن تثمين المعادن الثمينة يتم خلال قيام اصحاب الشركات المصنعة للذهب او التجار باللجوء الى مصلحة الدمغة والموازين لتثمين المعادن الثمينة بهدف تصديرها او بيعها حيث تم تخفيض قيمة تثمين المعادن الثمينة فى آطار الحرص على قطاع صناعة الذهب.

وقال إيهاب واصف، رئيس الشعبة، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم وتنمية الصناعة المصرية، يقام خلال الفترة من 19 حتى 21 فبراير المقبل، وللمرة الثالثة على التوالي، مؤتمر ومعرض الذهب والمجوهرات «نبيو 2022» والذى يهدف لحل مشاكل سوق المجوهرات المصرية ويعمل على تنشيط وتطوير وتنمية هذا القطاع الكبير بشكل واضح في الاقتصاد المصري.

وأضاف واصف، على هامش المؤتمر الصحفي للدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لإعلان تفاصيل المعرض الذي يقام بالتنسيق مع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحادالعام للغرف التجارية، أن صناعة الذهب والمجوهرات شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية ما يؤهل مصر لتكون مركزا لصناعة المشغولات الذهبية ومركزا تصديريا للدول العربية والأفريقية، موضحا أننا نتمتع بمزايا تنافسية في صناعة المشغولات الذهبية تمكننا من تطوير وتحديث صناعات الذهب والمشغولات الثمينة .

وتعليقا على إعلان وزير التموين محاور المشروع القومي لإنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية، أكد واصف أن إنشاء مدينة الذهب يعد مركزا عالميًا ومحليًا أسوة بمدن وعدة دول أقامت مدنا لصناعة المعدن النفيس منها دبي وتركيا بما يؤدي إلى تحديث وتطوير شكل صناعة الذهب في مصر.

وفيما يتعلق بالمعرض، أوضح واصف أنه سيضم عددا كبيرا من المصنعين المتخصصين في هذا القطاع الحيوي والذي يضم نحو 250 الف عامل يتمتعون بخبرات واسعة ولابد من الاستفادة منهم، لافتا إلى أن قطاع صناعة المشغولات الذهبية لديه فرص واعدة للنمو وتوفير فرص عمل والمشاركة بقوة في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدول المحيطة.

وتابع واصف، أن الشعبة ستعمل خلال الفترة القادمة على مواكبة التوجهات الرئاسية بإزالة المعوقات التي تواجه صناعة الذهب محليًا، وهو ما يؤثر على زيادة تكاليف الإنتاج وضعف تنافسية المشغولات الذهبية بالأسواق التصديرية، وكذا تطوير تصميمات المشغولات الذهبية .