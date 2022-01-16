«التموين» تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن دمغة الذهب

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانًا توضيحيًا بشأن دمغة الذهب، مؤكدة أنه تم اجتزاء تصريح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وأسيء فهمه من أحد المواقع الصحفية الإلكترونية.

وأكدت الوزارة في بيانها: "حينما تكلم الوزير عن المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية باستخدام الليزر الجاري الإعداد لها للعمل بدلًا عن الوسيلة المتبعة الآن التقليدية بالقلم، وأن مصلحة الدمغة والموازين عندما تبدأ في استخدام المنظومة الجديدة لن تعود إلى استخدام الدمغة التقليدية مرة أخرى هذا ليس له علاقة بمقتنيات جموع المستهلكين من الذهب المدموغ سابقًا من خلال المصلحة بالدمغة التقليدية المعترف بها، أيضًا حيث كان وما زال جاريًا العمل بها لحين تغير العمل في المصلحة بالأساليب الجديدة.

وأضافت أنه مع الاعتبار أن المشغولات الذهبية بالدمغات القديمة التي بحوزة التجار والمستهلكين تعتبر سارية كما هي ومعتمدة من قبل المصلحة ولا تستدعي أي إجراء عليها.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تغيير النظام المعمول به وتغير طابعاته من أحرف قديمة إلى حديثة على مر السنوات السابقة يعتبر شبه تراث تحتفظ به مصلحة الدمغة والموازين، إنما التحديث ومواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة وأيضًا في استخدام طرق حديثة للدمغ يعتبر إضافة وتطورًا نوعيًا مطلوبًا للمزيد من الدقة وإحكام الرقابة.