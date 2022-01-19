السفارة الألمانية بتونس تتوقف عن استقبال طالبي التأشيرة

أعلنت سفارة ألمانيا في تونس، عن تقليص عدد الموظفين؛ بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، ما يتعذر معه استقبال الزائرين لاستلام ملفاتهم.

وذكرت السفارة الألمانية - في بيان اليوم الأربعاء - أنه نظرًا لنقص الموظفين بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، يتعذر على القسم القنصلي التابع للسفارة استقبال الزائرين لاستلام ملفاتهم لطلب التأشيرة حتى إشعار آخر، موضحة أنّه سيتم قبول طلبات تأشيرة الشنجن من خلال “VFS”.

وطلبت السفارة من الزائرين تفهم ذلك والامتناع عن الاستفسارات، حيث يعمل القسم القنصلي حاليا بعدد محدود جدا من الموظفين، مؤكّدة أنّه سيتم منح الزائرين موعدا جديدا لتسليم ملفاتهم وذلك في أقرب وقت ممكن.

ويأتي ذلك عقب إعلان الحكومة التونسية تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر ابتداء من 20 يناير الحالي وحتى 18 فبراير المقبل.

وذكرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس يوم الثلاثاء، أن القرار يقضي بإعلان حالة الطوارئ في كامل أرجاء الجمهورية بموجب أمر رئاسي يسري في 18 يناير الحالي.

وأضافت، أنه سبق وتم تمديد حالة الطوارئ بتونس لمدة ستة أشهر بداية من 24 يوليو حتى 19 يناير الحالي، بمقتضى أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2021.

وشدد وزير الصحة التونسي علي المرابط، على ضرورة تكثيف عمليات التطعيم وجرعة التعزيز، وفقًا للبروتوكولات الصحية لمحاربة الموجة الحالية لجائحة "كوفيد-19".