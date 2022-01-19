تقرير أممي يرصد آخر تطورات الأوضاع الإنسانية في تيجراي

نشر موقع ريليف ويب التابع للأمم المتحدة آخر تفاصيل الأوضاع الإنسانية في تيجراي شمالي إثيوبيا التي تعاني من الصراع من عام ونصف العام.

وقال الموقع الأممي: مرت 15 شهرًا على بدء النزاع بين قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي الشعبية، ولا تزال الحالة الأمنية في شمال إثيوبيا متقلبة.

وفي الآونة الأخيرة ، عاد النازحون داخليًا في ديسي ودبريبرهان في إثيوبيا، بسبب أعمال العنف الأخيرة في أبالا ، في منطقة عفر على بعد 50 كم شرق ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي ، كما فر أكثر من 52000 نازح إلى سيميرا والمواقع المحيطة.

وأدى هذا التوسع في القتال إلى نزوح ما يقدر بنحو 2.2 مليون نازح داخلي في أمهرة و 376،500 نازح في عفر، وألغيت 1436 مرفقًا صحيًا في منطقتي أمهرة وعفر ، بما في ذلك 271 مركزًا صحيًا و 1146 مركزًا صحيًا و 23 مستشفى، ومن بين المرافق الصحية المتضررة، تم تدمير 163 مركزًا صحيًا و 642 مركزًا صحيًا و 14 مستشفى ونهب المعدات والإمدادات.

ولا تزال جهود الاستجابة للطوارئ في تيجراي تتعثر بسبب انقطاع الكهرباء وشبكات الهاتف والإنترنت والخدمات المصرفية وتعليقها ، فضلاً عن نقص الوقود والتحديات اللوجستية في نقل الإمدادات الحيوية ، بما في ذلك الأدوية الأساسية و نتيجة لذلك ، هناك نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية في تيجراي.

يأتي هذا فيما نددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالأوضاع الإنسانية والصحية المتردية في تيجراي وفقا لما نشرته اللجنة في تقرير عبر موقعها الالكتروني.

وقالت اللجنة إن نقص الإمدادات الطبية في شمال إثيوبيا يمنع العاملين الصحيين من مساعدة المحتاجين.

من جانبها، قالت المسؤولة عن استجابة اللجنة الدولية في أمهرة وعفر: "تم إغلاق بعض المستشفيات في أمهرة بسبب نقص الأدوية.. يموت الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة كل يوم وتلد النساء في المنزل لأن المرافق الصحية لا تعمل وغالبًا بدون كهرباء أو ماء".

وقال المنسق الصحي في بعثة اللجنة الدولية في إثيوبيا : “في تيجراي، يتم غسل العناصر التي تستخدم مرة واحدة مثل القفازات والمواد الجراحية وإعادة استخدامها، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى وفي بعض الأماكن، استبدل الأطباء المطهر بالملح لتنظيف الجروح”.