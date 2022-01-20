موضة 2022.. أفكار خالدة لديكور المنزل الرمادي بشكل بسيط

تعد الألوان المحايدة الآن خالدة لتزيين المساحة الخاصة بمنزلك، والرمادي هو أحد هذه الألوان لجعل منزلك يبدو أنيقًا وعصريًا، ينصح خبراء الموضة باللون الرمادي الداكن، وهو ليس متطرفًا مثل الظلال الرمادية المعتادة.

وفقًا لموقع “digsdigs” نستعرض أبرز الديكورات الرمادية لمنزلك موضة 2022.

غرفة معيشة وموقد أسود عتيق، وأثاث من الجلد الكهرماني، وطاولة قهوة بحافة المعيشة ومصابيح معلقة.

غرفة معيشة إسكندنافية جميلة بجدران رمادية أردوازية وجدار معرض وقسم رمادي وصبار محفوظ بوعاء ومصابيح مختلفة.

وحدة طينية رمادية جميلة، ورفوف، وأدراج وخزائن للتخزين، ومنسوجات مخططة.

غرفة معيشة عصرية جذابة مع جدران رمادية أردواز ومدفأة وقطع برتقالية جريئة - مصابيح وكراسي مساحة أنيقة ومتناقضة.

غرفة معيشة أنيقة بجدران رمادية اللون وأثاث جلوس محايد وطاولات رمادية وسوداء ومدفأة ومصابيح.

مساحة رائعة معاصرة بجدران رمادية فاتحة وأريكة بيضاء وطاولة قهوة رمادي أردوازي وسجادة وكرسي جلدي بني.

مطبخ رمادي معاصر مع خزائن على طراز شاكر وأسطح من الحجر الأبيض ومصابيح معلقة ومقاعد خشبية.

مساحة معاصرة بسقف وجدران خرسانية ومنطقة لتناول الطعام باللون الكهرماني وأريكة رمادية وطاولة قهوة منخفضة.

مطبخ رمادي أردوازي دافئ مع خزانات على طراز شاكر، وأسطح عمل وبلاط باكسبلاش مطبوع ومنطقة لتناول الطعام.

مطبخ رمادي أردوازي للمزرعة مع خزانات على طراز شاكر وجزيرة مطبخ ملطخة وغطاء محرك وأسطح من الحجر الأبيض ومصابيح معلقة.

مطبخ حديث مع خزانات على طراز شاكر رمادي أردوازي، وبلاط باكسبلاش أبيض من بلاط، وأسطح منضدة ومقاعد سوداء عتيقة.

غرفة معيشة بسيطة بجدران رمادية أردواز وأريكة رمادية من الجرافيت مع بطانيات سوداء وطاولة مصبوغة وسوداء.

غرفة طينية مع رفوف وخزائن باللون الرمادي الصخري، ومقعد ملطخ، وسلة للتخزين وبطانية مخططة أنيقة.