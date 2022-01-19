الكنيسة الكاثوليكية تحي ذكري رحيل الأنبا مكاريوس الكبير

تحي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم، ذكري رحيل القديس أنبا مقاريوس الكبير، إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرته قائلا: وُلد القديس مقاريوس عام 300 م في بلدة شبشير بمحافظة المنوفية كان والده كاهناً شيخاً نزح إلى قرية شبشير حاملاً معه من وطنه الأصلي ما تبقى له من فضة، فاشترى قطعة أرض ليفلحها، بالإضافة إلى خدمته الكهنوتية التي استأنفها مع كهنة القرية، الذين رحَّبوا به لِمَا رأوه عليه من نعمة وقداسة.

وتابع: وبعد سنتين أو ثلاث وُلد مقاريوس، وكان الطفل يتربى وينمو في مخافة الله على يد أبويه الصالحين. ولما كبر، بدأ يذهب مع أبيه إلى المزارع، وبدأ يساعد أباه في فلاحة الأرض، وكان أن الله وسَّع رزقهما جداً من مواشٍ وأملاك وبدت النعمة على الشاب مقاريوس، فكانوا يلقبونه باسم ”الشاب الحكيم“.

وتابع: وكان جميلاً حسناً في بهاه، وكان وجهه ممتلئاً نعمة، ومن فرط حب كهنة القرية له أخذوه إلى أسقف الناحية بدون علم أبيه ورسموه ”أناغنوستيس“، وكان حافظاً مخافة الله بالطهارة وتلاوة الكتب المقدسة في الكنيسة، وكان يفهم بقلبه الذي يقرأه، فألزمه الكهنة الكنيسة أن يكون شماساً للكنيسة خادماً للبيعة، واضطرُّوه أن يأخذ له امرأة. وكان أبواه يحبان هذا الأمر وهو لا يريد ذلك، فأكرهوه غصباً، ولكنه كان بقلبه ونفسه ناظراً إلى الله، فلم ينظر إلى امرأته ولم يتقدم إليها البتة وظل حافظاً الطهارة.

وواصل: وكان لأبيه قطيع جِمَال كثيرة فطلب مقار من أبيه أن يمضي مع الأجراء إلى الجبل ليحملوا النطرون إلى مصر، وأراد بذلك أن يبعد من قلبه إرادة المرأة ويتخلص من التقدم إليها ورؤيتها، وكان يعيش مع الجمَّالين، لذلك سُمِّي من أهل بلده بالجمَّال.

وتابع: وكان قد رأى رؤيا في إحدى الأسفار وهو نازل مع الجمَّالين إلى وادي النطرون، إذ ظهر له الشاروبيم بمنظر نوراني بهيج وشجعه، مضيفًا: وكان القديس مقاريوس في ذلك الوقت قد ناهز الأربعين عاماً من عمره، فكانت بداية توحده في شيهيت حوالي عام 340م .

وتابع: وقد اختار القديس مقاريوس المكان يصلح للخلوة والصلاة، وحفر لنفسه مغارة وبدأ يتعبَّد بنسك كثير. وسرعان ما ذاع صيته واجتمع حوله عديد من المريدين الذين أحبوه حباً جماً بسبب أبوته وحكمته والنعمة التي كانت عليه فإن القديس مقاريوس مكث في هذا المكان ما يقرب من عشرين سنة واكتظ بالمتوحدين الذين كانوا يعيشون في مغائر حول الكنيسة الرئيسية، إذ لم يكن هناك أسوار بعد.

وواصل: وقد قام القديس أنبا مقاريوس في هذه المدة بزيارة القديس أنطونيوس مرتين، المرة الأولى عام 343م، والثانية عام 352م، وقد تسلَّم من القديس أنطونيوس فضائله وتعاليمه، وألبسه أنطونيوس الإسكيم المقدس، وسلَّمه عكازه فكان هذا نبوة عن تسلُّم مقاريوس رئاسة الرهبنة بعد أنطونيوس وتقدم القديس مقاريوس في الأيام وشاخ جداً، حتى بلغ عمره سبعاًوتسعين سنة فرحل عام 397م.