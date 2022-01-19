الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفارة روسيا بواشنطن تحث الغرب على عدم دفع كييف إلى الاستفزاز

سفارة روسيا بواشنطن
سفارة روسيا بواشنطن

دعت السفارة الروسية في واشنطن، في بيان، الغرب إلى عدم تصعيد التوتر حول الوضع في دونباس، وعدم دفع "الرؤوس الحامية" في كييف إلى الإقدام على استفزازات.

وأضافت السفارة، لدى تعليقها على تصريحات الإدارة الأمريكية التي زعمت بأن موسكو تستعد لتصعيد الموقف حول أوكرانيا، بما في ذلك من أراضي بيلاروس: "ندعو إلى إنهاء حالة الهستيريا، وعدم تصعيد التوتر حول مشكلة دونباس. والأهم من ذلك، عدم دفع الرؤوس الحامية في كييف إلى استفزازات جديدة".

وتابعت السفارة: "أعلن مسؤولون رفيعو المستوى في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين في انسجام تام، عن عدم وجود خطوات تهدئة على الحدود الروسية الأوكرانية، بل وزعموا أن روسيا يمكن أن تغزو الدولة المجاورة في أي لحظة، بما في ذلك من أراضي بيلاروس. نؤكد مجددا أن روسيا لا تنوي مهاجمة أحد".

ودعت السفارة، الجانب الأمريكي إلى تأكيد اهتمامه بإيجاد حل دبلوماسي للتوتر حول أوكرانيا، من خلال رفض تزويد هذه الدولة بالسلاح.

وعلى صعيد آخر، أكد معهد جماليا الروسي لبحوث الأوبئة، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا ضد سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا تبلغ 75٪.

وقال ألكسندر جينسبرج رئيس مركز جماليا الروسي -خلال مؤتمر الصحفي إن: "فعالية لقاح سبوتنيك V بالنسبة لسلالة أوميكرون 75٪"، مضيفا أن مستوى الحماية ضد أوميكرون تزداد إلى 100٪ إذا تلقى الشخص جرعة معززة من سبوتنيك لايت خلال ستة أشهر، ولكنها تنخفض إلى 56-57٪ ما لم يتم إعادة التطعيم.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت توصيات الجمعة 26 نوفمبر، بضرورة وقف الرحلات إلى جميع الدول التي يظهر بها المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة إنها ستطالب الدول اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.

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وائل لطفي

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