إصابة 4 جنود فرنسيين بانفجار عبوة ناسفة فى بوركينا فاسو

أفادت وسائل إعلام فرنسية، فجر الأربعاء، بإصابة 4 جنود من القوات الفرنسية أحدهم في حالة خطرة، بانفجار عبوة ناسفة على طريق عربتهم شمال بوركينا فاسو.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قالت وسائل الإعلام إنه تم إجلاء الجنود الفرنسيين الأربعة إلى جاو في مالي.

وصرح مصدر عسكري بأن حالة أحد المصابين تستدعي نقله إلى فرنسا، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأكدت مصادر أمنية ومحلية لوكالة فرانس برس أن ما لا يقل عن 12 مدنيا قتلوا السبت في هجوم بشمال بوركينا فاسو.

وتشارك فرنسا في "عملية برخان" ضد الأرهابين منذ 2014 في مالي ومنطقة الساحل.

وعلى صعيد آخر، سجلت وكالة الصحة الوطنية في فرنسا 464 ألفا و769 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهي حصيلة قياسية جديدة لم تسجل من قبل منذ بدء الجائحة.



وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت فرنسا ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بالفيروس. وفي الفترة الأخيرة، ارتفع معدل الإصابات خلال سبعة أيام إلى 3063 إصابة لكل 100 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد.



وقد أصبح المتحور أوميكرون من فيروس كورونا هو الأكثر انتشارا في فرنسا التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة.



وفي محاولة لدفع المواطنين لتلقي اللقاحات المضادة للفيروس، ترغب الحكومة الفرنسية في فرض قواعد أكثر صرامة على الأشخاص غير الملقحين.



وقريبا لن يكون بإمكانهم دخول المطاعم أو الأماكن الثقافية أو استخدام وسائل النقل لمسافات طويلة.. ومن المقرر ألا يتم السماح بذلك إلا

للاشخاص الذين يقدمون ما يثبت تلقيهم للقاحات أو التعافي من الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.