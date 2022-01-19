الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أول رحلة جوية فى عامين تجلب 36 إصابة بكورونا لجزر كيريباتي

رحلة جوية
رحلة جوية

جلبت أول رحلة جوية منذ عامين إلى جزر كيريباتي الواقعة في المحيط الهادئ، 36 حالة إصابة بفيروس كورونا، حسبما أعلنت الحكومة هناك اليوم الأربعاء.
 

وحتى وصول الرحلة، أبلغت سلسلة الجزر عن حالتين فقط منذ بدء الجائحة،وكلاهما تم تحديده في عرض البحر على متن قارب صيد في مايو الماضي.
 

وذكرت الحكومة فى بيان أن 36 من الركاب الـ 54 الذين وصلوا على متن الطائرة القادمة من فيجي يوم الجمعة أثبتت نتائج فحصهم إصابتهم بكورونا.
 

وقال الحكومة إن جميع الركاب على متن الطائرة أجروا 3 اختبارات للكشف عن كورونا في فيجي خلال فترة الحجر الصحي التي أمضوها قبيل المغادرة ، مضيفة أن جميعهم مطعمين بلقاحات ضد الفيروس.
 

وأضاف البيان أنه "عند وصولهم إلى تاراوا، فحصهم الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة والخدمات الطبية مرة أخرى، واصطحبهم على الفور إلى مركز الحجر الصحي وفقا للبروتوكولات المعمول بها".
 

وبسبب هذه الحالات، تم فرض حظر تجوال ليلي في أجزاء من كيريباس لمدة أسبوعين على الأقل، وجرى فرض ارتداء الأقنعة الواقية.
 

كما تم حظر التجمعات العامة والتجمعات الأخرى التي تضم أكثر من عشرة أشخاص.
 

وأغلقت كيريباتي، التي يعيش بها حوالي 120 ألف نسمة، حدودها في مارس .2020

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا و تركيا و روسيا و المملكة المتحدة و إيطاليا و ألمانيا و إسبانيا و الأرجنتين وكولومبيا و بولندا و إيران و المكسيك.

 

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل و المملكة المتحدة و تركيا و المكسيك و إندونيسيا و روسيا. و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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