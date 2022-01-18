الباز يرد على أكاذيب الإخوان عن سر قرارات الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الإخوان وكتائبهم الإلكترونية، تروج كذبًا أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم برفع الحد الأدنى للأجور، سببه خوف الدولة.

وأضاف الباز، خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "كل ما تاخد قرار لصالح الناس، يقول لك الدولة خايفة، الدولة مش خايفة، الدولة مستقرة، وأمن واستقرار البلد سره في هذا الشعب، الذي خرج في 25 يناير وخرج في 30 يونيو، ودلوقتي بيشتغل وعايزين استقرار وعايزين يعلموا ولادهم".