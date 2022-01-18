الأربعاء 19 يناير 2022
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سياسي

يسري المغازي: دعم مصر للإمارات يؤكد موقف القاهرة الصارم من الإرهاب

المهندس يسري المغازي
المهندس يسري المغازي

أكد النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على رفضه التام للأعمال الإرهابية التي قامت بها جماعة الحوثي غير الشرعية في اليمن ضد أهداف مدنية في الإمارات، قائلا إنها أعمال خسيسة ومرفوضة تمامًا ومدانة بكل أشكال الإدانات العربية والدولية.

ونوه المغازي، في تصريحات له اليوم، بالموقف المصري الرسمي الذي عبر عن إدانة هذه الأعمال الهوجاء، وتضامن مصر حكومة وشعبًا، مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، جراء هذا الحادث ومواساتها لفقدان الأرواح، وتأكيد مصر إدانتها لأي عمل إرهابي تقترفه الحوثي، لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها.

كما أشاد رئيس لجنة الشؤون العربيه، بدعم مصر التام لكل ما تتخذه دولة الإمارات العربية من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها أو مواطنيها، مؤكدا أن استهداف إرهاب الحوثي لمنشآت مدنية في الإمارات خروج سافر وتجاوز غير مقبول.

وأضاف المغارى، أن الحادث يؤكد وجهة النظر المصرية المعلنة منذ سنوات، بأن الإرهاب هو عدو الحضارة الإنسانية وهو الخطر الداهم لكل المجتمعات الحديثة، ولذلك أكدت جهود مصر في القضاء على الإرهاب وتصديها الحاسم لهذه الظاهرة الغاشمة، أنها كانت ولا تزال على صواب تام في سحق الإرهاب وتجفيف بؤره.

يذكر وزير الخارجية سامح شكري، قد أجرى أمس الاثنين، اتصالاً هاتفيًا مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك للاطمئنان حول ما تردد عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية ووقوع حريق قرب مطار أبوظبي الدولي، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

وتعهدت الولايات المتحدة، ، بـ"محاسبة" المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، بعد استهدافهم بطائرات مسيرة منشآت مدنية في الإمارات، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وقال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، الذي أسفر عن مقتل 3 مدنيين أبرياء".

جماعة الحوثي الإمارات العربية المتحدة وزير الخارجية التعاون الدولي سامح شكري مجلس النواب النائب يسري المغازي الحادث الإرهابى

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