«أبو فلة» يجمع 12 مليون دولار لدعم اللاجئين

نجح اليوتيوبر الكويتي الشهير أبو فلة، اليوم، في جمع 12 مليون دولار منذ ساعة واحدة فقط بعد انطلاق حملته الخيرية منذ 12 يوماً لجمع مبلغ 11 مليون دولار للاجئين في حملة توقع نشطاء أن تستمر نحو شهر إلا أن أبو فلة استطاع جمع المبلغ المستهدف في أقل بكثير من المدة المتوقعة.

وانطلقت حملة أبو فلة من غرفة زجاجية في برج خليفة بدبي بتاريخ 7 يناير 2022، وتأتي بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويذهب إجمالي التبرعات التي جمعها اليوتيوبر الكويتي إلى أكثر من 100 ألف أسرة لاجئة، تعاني ويلات الحروب وبرد الشتاء القارس.

من ناحية أخرى، أعلن اليوتيوبر الكويتي منذ قليل عبر قناته عن حصوله على موسوعة جينيس، بعد نجاحه في تحقيق أطول بث مباشر على مدار 12 يوم دون انقطاع.

وكانت وسائل إعلام عدة صرحت بأن حسن سليمان الشهير باسم أبو فلة، سيشارك في حملة إماراتية، لدعم اللاجئين لوقايتهم من البرد، تحت شعار «أجمل شتاء في العالم»، انطلقت في السابع من يناير 2022، وهذه الحملة هي مبادرة خيرية بهدف التبرع والوقوف بجانب الشعوب التي تعاني ظروف صعبة من برد الشتاء، يقودها اليوتيوبر أبو فلة.

من هو أبو فلة؟

يعتبر شخصية بارزة كصانع محتوى، ويوتيوبر على مستوى مشهور في دولة الكويت، والخليج العربي، والدول العربية، وله ما يزيد عن 17 مليون مشترك على قناته على يوتيوب.

وتعتبر قناته من أشهر القنوات على صعيد الدول العربية، واسمه الحقيقي هو حسن سليمان، واسم أبو فلة هو اسم قناته الخاصة على يوتيوب، واشتهر بهذا الاسم.

وولد أبو فلة في دولة الكويت عام 1998، أي أنه يبلغ من العمر 24 عام، وقام بافتتاح قناته الخاصة على يوتيوب في العام 2016، وبدأ بالاشتهار بشكل تدريجي.

وكان اسمها الأول هو قيمز فلة، ليقوم بعدها بتغييره إلى الاسم “أبو فلة”، وهو الشهير حاليًا.

وتتخصص قناته بمحتوى مقاطع الفيديو الخاصة بألعاب الفيديو، ونشر مقاطع منوعة على قناته.

سبب تميزه الأساسي هو عمله الخيري، ويقوم بها باسمه وباسم المتابعين له، وقرر أبو فلة بعد وصول قناته إلى 5 مليون مشترك إلى القيام بأعمال خيرية من أرباح قناته، آخرها حملة أجمل شتاء في العالم.