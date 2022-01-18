الثلاثاء 18 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نماذج الامتحانات الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي 2022 رياضيات من بنك المعرفة

الامتحانات
الامتحانات

يستعد طلاب الصف الرابع الابتدائي 2022 لأداء امتحان مادة الرياضيات أخر اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 2021-2022 يوم الخميس 20 يناير 2022 وسط اجراءات احترازية وتدابير مشددة للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

الامتحانات الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي 2022 رياضيات

في السياق ذاته أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توافر نماذج الامتحانات الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي 2022 رياضيات عبر موقع بنك المعرفة المصري.

ويمكن لطلاب الصف الرابع الابتدائي 2022، الاطلاع على النماذج الاسترشادية التي خصصتها لهم الوزارة عبر منصة بنك المعرفة المصري، لتدريبهم على اختبارات الترم الأول والثاني للعام الدراسي الحالي، ومعرفة شكل الورقة الامتحانية، من "هنا".

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

وبدأت امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021-2022, يوم السبت الموافق 15 يناير الجاري، وسوف تستمر اختبارات الصف الرابع الابتدائي حتى يوم الخميس الموافق 20 يناير الجاري، على أن يكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 عطلة رسمية بمناسبة عيد الغطاس.

ويخوض طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي 2022 بجميع محافظات الجمهورية اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021-2022 وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور أوميكرون الجديد.

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المراجعة النهائية لمادة الرياضيات الصف الرابع الابتدائي 2022 قبل امتحان الخميس

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نسبة الحضور في امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 تتخطى الـ 80 %

ويمنع اي طالب يأتي الي المدرسة بدون الماسك الطبي من دخول الاختبارات، وشددت الوزارة على عدم تكدس الطلاب في اللجان وتحتوي كل لجنة امتحانية على عدد 20 طالب فقط وبشكل متباعد، ونبهت الوزارة على المعلمين والمراقبين الالتزام ايضا بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، لكي تمر عملية الامتحانات بصحة وسلامة على الجميع.

مواد الصف الرابع الابتدائي 2022

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد حدد المواد الدراسية المقررة على الصف الرابع الابتدائي هذا العام، وتتكون مواد الصف الرابع الابتدائي من 15 مادة هذا العام على النحو التالي: “مادة اللغة العربية، والتربية الدينية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وConnect _ Connect Plus، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والمهارات المهنية، والتربية البدنية والصحية، والتربية الموسيقية، والقيم واحترام الآخر، وأنشطة توكاتسو”.

الامتحانات الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي 2022 الامتحانات الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي 2022 رياضيات نماذج الامتحانات الاسترشادي الصف الرابع الابتدائي 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدل الاجتماعى بإيقاع ٢٠٢٢

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