الإثنين 17 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

نسبة الحضور في امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 تتخطى الـ 80 %

امتحانات الصف الرابع
امتحانات الصف الرابع الابتدائي

مازالت امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 جارية حيث ينتهى الطلاب من الامتحانات يوم الخميس المقبل، وقد خاض الطلاب مواد اللغة العربية والعلوم والدراسات الاجتماعية والمتبقي من الامتحانات هو اللغة الانجليزية، حيث يتم إجراء الامتحانات على مستوى جمهورية مصر العربية فى المدارس، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات وعدم التهاون فيها ومن يخالف ذلك من المدارس يعرض للمساءلة القانونية ويتم إحالته للتحقيق.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي عن تفاصيل هامة خاصة بامتحانات الصف الرابع الابتدائي، والتي تتم للمرة الأولى بعد تطبيق منهج جديد، وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لموقع الدستور إن نسبة الحضور فى الامتحانات جيدة جدًا وتتعدى نسبة الـ 80%.

وأضافت المصادر خلال تصريحات خاصة لموقع الدستور أنه لا يوجد أى شكاوى من الامتحانات وتتابع غرفة العمليات المركزية الامتحانات أول بأول ويتم العمل على حل المشكلات بالتعاون مع المديريات والإدارات التعليمية حال وجودها.

txt

استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا في العالم

txt

قبل الامتحان غدًا.. أبرز أسئلة «التعليم» في مادة اللغة الإنجليزية لـ«4 ابتدائي»

قالت المصادر فى تصريحاتها الخاصة إن التصحيح الخاص بالامتحانات قد بدأ فى المدارس حيث أعطت الوزارة تعليمات وتوجيهات بتصحيح الامتحانات أول بأول فور الانتهاء منها فقد بدأت المدارس فى تصحيح مادتي العلوم واللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، على أن تواصل المدارس تصحيح مادة الدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية التى تم عقدها اليوم فى المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

وأشارت المصادر خلال تصريحات خاصة لموقع الدستور أن الوزير الدكتور طارق شوقي قد أعطى تعليمات صارمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الفصول لمواجهة فيروس كورونا ومن يتهاون فى ذلك الأمر خلال الامتحانات يتم محاسبته وتحويل مدرسته بالكامل إلى التحقيق و يعرض نفسه للمسألة القانونية.

الصف الرابع الابتدائي 2022 امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 الصف الرابع الابتدائي اللغة الإنجليزية

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«الإحصاء» يعلن أهم مؤشرات وفيات المصريين لعام 2020

«الغمري»: توثيق 70% من عقود شركات السياحة استعدادًا لبدء سفر المعتمرين

كيف نتعامل مع أعراض الاشتباه بـ«كورونا»؟.. أطباء يجيبون

هل سيتم تعطيل الدراسة بسبب زيادة حالات كورونا  في مصر

السجن 3 سنوات لمحام بتهمة هتك عرض سيدة داخل محطة مترو

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

محمود خليل

«الحركة المباركة» فى «ظلال الدين»

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

صور

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا