نسبة الحضور في امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 تتخطى الـ 80 %

مازالت امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 جارية حيث ينتهى الطلاب من الامتحانات يوم الخميس المقبل، وقد خاض الطلاب مواد اللغة العربية والعلوم والدراسات الاجتماعية والمتبقي من الامتحانات هو اللغة الانجليزية، حيث يتم إجراء الامتحانات على مستوى جمهورية مصر العربية فى المدارس، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات وعدم التهاون فيها ومن يخالف ذلك من المدارس يعرض للمساءلة القانونية ويتم إحالته للتحقيق.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي عن تفاصيل هامة خاصة بامتحانات الصف الرابع الابتدائي، والتي تتم للمرة الأولى بعد تطبيق منهج جديد، وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لموقع الدستور إن نسبة الحضور فى الامتحانات جيدة جدًا وتتعدى نسبة الـ 80%.

وأضافت المصادر خلال تصريحات خاصة لموقع الدستور أنه لا يوجد أى شكاوى من الامتحانات وتتابع غرفة العمليات المركزية الامتحانات أول بأول ويتم العمل على حل المشكلات بالتعاون مع المديريات والإدارات التعليمية حال وجودها.

قالت المصادر فى تصريحاتها الخاصة إن التصحيح الخاص بالامتحانات قد بدأ فى المدارس حيث أعطت الوزارة تعليمات وتوجيهات بتصحيح الامتحانات أول بأول فور الانتهاء منها فقد بدأت المدارس فى تصحيح مادتي العلوم واللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، على أن تواصل المدارس تصحيح مادة الدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية التى تم عقدها اليوم فى المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

وأشارت المصادر خلال تصريحات خاصة لموقع الدستور أن الوزير الدكتور طارق شوقي قد أعطى تعليمات صارمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الفصول لمواجهة فيروس كورونا ومن يتهاون فى ذلك الأمر خلال الامتحانات يتم محاسبته وتحويل مدرسته بالكامل إلى التحقيق و يعرض نفسه للمسألة القانونية.