الرئيس السيسى يؤكد لـ«بن زايد» دعم مصر لأمن واستقرار الإمارات

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وقدم الرئيس تعازيه لأخيه الشيخ محمد في ضحايا الهجوم الغادر الذي وقع بالقرب من مطار أبوظبي الدولي.

وأعرب الرئيس عن إدانة مصر حكومة وشعبًا لهذا العمل الإرهابي من قبل ميليشيات الحوثي الذي استهدف أراضي دولة الإمارات الشقيقة، مؤكدًا دعم وتضامن مصر لدولة الإمارات، وما تتخذه من خطوات وإجراءات من أجل الدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنيها من الشعب الإماراتي الشقيق.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي شدد على ارتباط أمن واستقرار دولة الإمارات بالأمن القومي المصري، وذلك امتداد للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وفى وقت سابق، أعلنت شرطة أبوظبي، وفاة مواطن باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين، جراء الانفجار والحرائق التي شهدتها العاصمة الاثنين.

كما أعلنت شرطة أبوظبي:"السيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية وام.