الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولي العهد السعودى يبحث مع رئيس كوريا الجنوبية تعزيز التعاون بكافة المجالات

بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء الذي عُقد بالديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق السلام والاستقرار.

يشار إلى أن الرئيس مون جيه وصل إلى الرياض بعد زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جولة شرق أوسطية.

وتأتي زيارة الرئيس مون إلى المملكة بدعوة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهي المرة الأولى منذ سبع سنوات التي يزور فيها رئيس كوري جنوبي المملكة.

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وائل لطفي

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