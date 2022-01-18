لافروف: روسيا لن تقبل مطالب تتعلق بأعمال قواتها المسلحة على أراضيها

أوضح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن موسكو لا يمكنها قبول أي مطالب بخصوص تحركات الجيش الروسي على أراضيها.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع بيربوك، "لقد أوضحنا أيضا أن التصعيد الذي يتحدث عنه الكثير من السياسيين الغربيين، وهو ما يعني وجود قواتنا على أراضينا والقيام بتدابير ضرورية للاستعداد القتالي، وهو ما تفعله أي دولة، أوضحنا أننا لا نستطيع قبول أي مطالب تتعلق بتدابير يقوم بها جيشنا على أراضينا".

ومن المقرر أن تغادر بيربوك موسكو اليوم الثلاثاء، بعد أول زيارة لها إلى روسيا، متجهة إلى أوكرانيا.

ويوم أمس الإثنين، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن استعداد بلادها لإجراء حوار جاد مع روسيا وأوكرانيا، للاتفاق على الخطوات المتبادلة اللازمة لجلب الاستقرار إلى كافة الأطراف في المنطقة.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، في الآونة الأخيرة، توترًا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين، وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.

وكانت روسيا قد نشرت، في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية لمنع حدوث أي تصعيد محتمل بين الطرفين.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه يجري حاليًا العمل على الاتصال بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وردًا على طلب للتعليق على التقارير التي ظهرت في وسائل الإعلام حول اتصال محتمل بين لافروف وبلينكن، أشارت الوزارة إلى أنه يجري حاليا العمل على هذا الاتصال، وذلك نقلًا عن موقع "روسيا اليوم".

وفي وقتٍ سابقٍ من يناير الجاري، أكد أنتوني بلينكن، أنه هناك تدابير لبناء الثقة من شأنها تقليل التوتر مع روسيا إذا التزم بها الطرفان بشكل متبادل.