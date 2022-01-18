قامت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء الموافق ١٨ يناير، بنشر قرار التصديق على نتيجة انتخابات عضوية المجلس الإنجيلي العام، وما تضمنته من اختيار القس أمير صادق ناروز ميلاد، عضوا بالمجلس الإنجيلي العام عن مجمع المنيا تبدأ من 3 أغسطس 2021 حتى 28 أبريل 2026، بدلًا من القس جوهر عزمى يوسف حنا، الذي خلا منصبه بانتقاله إلى مجمع القاهرة.

الجريدة الرسمية تنشر قرار التصديق على انتخابات عضوية المجلس الإنجيلى العام

وصدر القرار بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 1 مارس 1902 بشأن الأنجليين الوطنيين، وعلى القرار الوزاري رقم 5677 لسنة 1991 بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الأنجيلي العام بجمهورية مصر العربية.

وتنص لائحة المجلس على أن يختص بالنظر فيما يتعلق بالمذاهب الإنجيلية على اختلافها، وما يتبعها من كنائس محلية معتمدة، طبقًا للفرمان الصادر في ديسمبر 1850، والقاضي بجعل الإنجيليين الوطنيين طائفة قائمة بذاتها، والأمر العالي الصادر في مارس 1902، ويتعين في المفهوم العقائدي والطائفي؛ توفر ما يلي:

*يتكون المذهب بالمفهوم الإنجيلي من الكنائس المحلية المنتظمة المتماثلة في عقيدة واحدة تتفق واسم ولقب هذا المذهب.

*لا يجوز إعطاء اسم للكنيسة أو الإبقاء على اسمها ما لم يتوفر لها مقومات البقاء الطائفي والعقيدي؛ بأن يكون لها في حياتها ونظامها وعقيدتها ما يميزها عن أي كنيسة أخرى.

وجاءت شروط الانضمام للمجلس على النحو التالي؛ أن يعتقد بالمذهب الإنجيلي، يستقر فيه عقيدة ومذهبًا وله علاقة دائمة بالكنيسة الإنجيلية، ويقبل بصفة عضو في الكنيسة الإنجيلية كل من يثبت بعد الفحص والامتحان قبوله العقيدة الإنجيلية دون سواها، ويلزم للكنيسة التي تقبله في عضويتها أن تتحقق من أنه مشهود له بالأخلاق القويمة والسلوك السليم، وأن طلبه للعضوية الإنجيلية خالص لمعناه الروحي، ودون أي قصد آخر.