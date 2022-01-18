الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

روسيا: فعالية لقاح «سبوتنيك V» ضد سلالة أوميكرون تصل إلى 75%

أرشيفية
أرشيفية

أكد معهد جماليا الروسي لبحوث الأوبئة، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا ضد سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا تبلغ 75٪.

وقال ألكسندر جينسبرج رئيس مركز جماليا الروسي -خلال مؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، إن: "فعالية لقاح سبوتنيك V بالنسبة لسلالة أوميكرون 75٪"، مضيفا أن مستوى الحماية ضد أوميكرون تزداد إلى 100٪ إذا تلقى الشخص جرعة معززة من سبوتنيك لايت خلال ستة أشهر، ولكنها تنخفض إلى 56-57٪ ما لم يتم إعادة التطعيم.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت توصيات الجمعة 26 نوفمبر، بضرورة وقف الرحلات إلى جميع الدول التي يظهر بها المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة إنها ستطالب الدول اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.

وكان عدد من العلماء توصلوا إلى اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا قالوا إنه يحتوي على بروتين يختلف جذريًا عن الفيروس الأصلي.

وأضافت الوكالة البريطانية أن المتحور الجديد هو التحدي الأهم الذي يواجهه العالم الآن.

وحسب التقارير الإخبارية فإن أول ظهور للمتحور الجديد لكورونا «B.1.1.529 32» والذي أطلق عليه العلماء اسم«بوتسوانا» في البداية كان في جنوب أفريقيا قبل أن يتم تسميته بمتحور أوميكرون.

وأطلقت تسمية أوميكرون كام اعتادت منظمة الصحة العالمية باختيار أحرف من الأبجدية اليونانية لتطلقها على المتحورات مثل ألفا وبيتا وجاما، وأوميكرون يعني الرقم 15 باليونانية.

ولفتت إلى أن المتحور الجديد يحمل عددًا كبيرًا من الطفرات التي قد تساعد الفيروس في التهرب من الخلايا المناعية في جسم الإنسان وبالتالي أحد قلق كبير للعلماء.

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