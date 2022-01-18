الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز المتهم بالتحرش والتلويح للفتيات أمام مدرسة بمدينة نصر

تحرش
تحرش

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، حجز شاب لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات، لاتهامه بالتحرش بالفتيات أمام إحدى المدارس، وظهر في فيديو وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

و كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ملابسات تداول فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأحد الأشخاص يقوم خلاله بالتحرش والتلويح للفتيات أمام إحدى المدارس بالقاهرة عقب تحديد هوية الجاني وضبطه.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد رصدت تداول فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، يقوم خلاله أحد الأشخاص بالتحرش والتلويح للفتيات أمام إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وأمكن ضبط المشكو فى حقه وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

التحرش ذمة التحريات الفتيات مقطع فيديو اجراء التحريات

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وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

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