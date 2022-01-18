الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة مواطن توفى نتيجة إهمال طبى فى مستشفى بمدينة نصر

جثة
جثة

قررت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، نقل جثمان مواطن تعرض لإهمال طبي إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء الصفة التشريحية على جثمانه لبيان ما به من إصابات وكيفية حدوثها وكذا سبب وتوقيت الوفاة.

وقررت النيابة الاطلاع على تقارير المستشفى والطبيب المعالج للحالة قبل وفاتها؛ لبيان عما إذا كان يوجد إهمال طبي من عدمه لتحديد المسئولية، يعقب ذلك التصريح بدفن جثمان المتوفى بمعرفة أهليته.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا من أسرة متوفى يفيد اتهامهم للطبيب المعالج للمتوفى بالتسبب فى وفاة ذويهم نتيجة لإهمال طبي تعرض له المتوفى قبل وفاته الأمر الذي تسبب في تدهور حالته الصحية ولقي مصرعه على إثر ذلك.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي إهمال طبي توقيت الوفاة الصفة التشريحية

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