أستراليا تسجل عدد وفيات غير مسبوق مع تفشى«أوميكرون»

سجلت أستراليا، يوم الثلاثاء، أكبر عدد وفيات منذ بدء الجائحة، إذ يواصل انتشار السلالة أوميكرون سريعة العدوى رفع معدلات نقل المصابين للمستشفيات إلى مستويات قياسية، حتى مع تراجع الإصابات اليومية بشكل طفيف.

تشهد أستراليا أسوأ موجاتها من انتشار كوفيد-19، والتي تؤججها السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا التي رفعت معدلات دخولالمصابين للمستشفيات والعناية المركزة أكثر من أي وقت منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات رسمية أنه تم تسجيل 74 حالة وفاة في المجمل حتى وقت متأخر من الصباح بولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند، وهي الولايات الأسترالية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، مما يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 57 حالة المسجل يوم الخميس الماضي.

وتقول السلطات إن الشباب غير المطعمين يشكلون "عددًا كبيرًا" من الحالات التي دخلت المستشفيات في البلاد.

وسجلت أستراليا حوالي 1.6 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، منها حوالي 1.3 مليون في الأسبوعين الماضيين، وبلغ إجمالي الوفيات 2757.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.