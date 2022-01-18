ضبط طن سكر مجهول المصدر بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

هذا وقد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين والوحدات المحلية حملات تموينية مكثفة على الأسواق حيث تمكنت الحملة من ضبط مخبزين قاما بالتصرف في كمية من الدقيق قدرها ١٣٠ شيكارة دقيق بلدي مدعم زنه ٥٠ كجم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، وضبط ٦ مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى ١٩ جراماً للرغيف الواحد، وضبط مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة.

كما تمكنت الحملة من تحرير ٣ محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف ومواعيد العمل بالمخبز وعدم نظافة أدوات العجين وذلك بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، بالإضافة إلى ضبط ٢٠ شيكارة سكر بإجمالي واحد طن، و ٢٠ جركن زيت بإجمالي٤٠٠ لتر، و١٦٠٠٠ عبوة منتج نهائي مجهولة المصدر، وتحرير محضر ضد أحد الأشخاص لحيازة وتجميعه ٢٤ أسطوانة بوتاجاز منزلية بغرض الاتجار والتربح بالسوق السوداء، وتم تحرير محضرين ضد شخصين لفتح وإدارة ثلاجة سلع غذائية بدون ترخيص.

بالإضافة إلى تحرير ٤ محاضر ضد أصحاب ثلاجات سلع غذائية لعدم تقديم إخطار حركة السلع بالثلاجات، وتم ضبط مصنعين مخلل بدون ترخيص و ضبط بداخلهم ٤٥ برميل مخلل بإجمالي ٤ أطنان، وتم ضبط أحد المطاعم لحيازة واستخدام لحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها آية بيانات توضح النوع أو تاريخ الصلاحية.

تم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.