التنظيم والإدارة: إجراء 10.9 ألف مراسلة إلكترونية مع 144 جهة حكومية خلال شهر

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن تعامله 10.923 ألف مراسلة إلكترونية استقبلها من 144 وحدة من وحدات الجهاز الإداري المختلفة خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك في إطار تفعيل منظومة التواصل المؤسسي الرقمي بين الجهاز والوحدات الإدارية المختلفة بشكل تجريبي تمهيدًا لإلغاء التعامل الورقي.

وجاءت هيئة الأوقاف المصرية في المرتبة الأولى بعدد 1780 مراسلة، يليها وزارة الصحة والسكان بعدد 624 مراسلة، ديوان عام محافظة الوادي الجديد بعدد 620 مراسلة، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بعدد 574 مراسلة، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسماعيلية بعدد 481 مراسلة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعدد 465 مراسلة.

كما بلغ عدد المراسلات الإلكترونية مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم بعدد 363 مراسلة، مديرية الطرق والنقل بمحافظة الفيوم 322 مراسلة، ديوان محافظة الإسماعيلية 279 مراسلة، مديرية الشئون الصحية بمحافظة الفيوم 241 مراسلة، ديوان عام الاسماعيلية بعدد 279 مراسلة، مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط 224 مراسلة، مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس بعدد 211 مراسلة، مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بعدد 196 مراسلة، وزارة العدل بعدد 190 مراسلة، وزارة الطيران المدني 139 مراسلة، الهيئة العامة لقصور الثقافة بعدد 121 مراسلة، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعدد 112 مراسلة، مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم بعدد 116 مراسلة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعدد 114 مراسلة، الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بعدد 101 مراسلة.

وبلغ عدد المراسلات بين جهاز التنظيم والإدارة ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس بعدد 100 مراسلة، مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم بعدد 97 مراسلة، المجلس القومي للشباب بعدد 96 مراسلة، الجهاز المركزي للتعمير بعدد 79 مراسلة، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعدد 63 مراسلة، وزارة التجارة والصناعة بعدد 49 مراسلة، مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم بعدد 48 مراسلة.