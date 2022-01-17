الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

الشباب والرياضة بـ«الشيوخ» تناقش اقتراح «التنسيقية» باستضافة بطولة فورمولا

النائب محمد فريد
النائب محمد فريد

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، الاقتراح المقدم من النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باستضافة بطولة سباق السيارات فورمولا في مصر. 

ويهدف هذا المقترح باستضافة تلك البطولة في مصر، وتقديم هذا النوع من الرياضات صديقة البيئة، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ هذا العام. 

ويساهم استضافة هذه البطولة، في نشر والترويج للسيارات الكهربائية، وتعزيز جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية. 

ووافقت اللجنة على الاقتراح من حيث المبدأ، وأوصت بعمل جلسة أخرى لمناقشة التفاصيل الخاصة بالبطولة.

وكان تقدم النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994،  والخاص بقمع التدليس والغش.

وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رفع أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قائلًا: «ترفع الجلسة علي أن تعود للانعقاد في صباح يوم الأحد 30 من يناير في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا».

ووافق المجلس على المادة 104 من مواد مشروع قانون العمل وجاء نص المادة كما يلي: "لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، دون إخلال بالجزاء التأديبي".

وكانت شهدت الجلسة العامة  لمجلس الشيوخ جدلًا بشأن المادة 103 من مشروع قانون العمل فى الفصل الخاص بـ"الإجازات السنوية"، حول منح العامل إجازة دراسية بأجر لأداء الامتحان، في ظل مطالبة البعض بأن يقدم العامل ما يفيد دخوله الامتحان.

 وطالب النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ بإبقاء المادة الخاصة بالإجازة مدفوعة الأجر للعامل للالتحاق بالدراسة، علي ما جاءت من لجنة البيئة والقوى العاملة مع التأكيد في النصف الثانى من المادة على ضرورة اجتياز الامتحان.

الشباب والرياضة حقوق الانسان تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين صناعة السيارات عضو مجلس الشيوخ لجنة الشباب والرياضة النائب محمد فريد

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