إعلان التشكيل الجديد لمجلس أمناء القاهرة الجديدة «2022-2023» (صور)



أعلن المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، عن اختيار 15 عضوًا بمجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة لدورة “2023 - 2022” بإجمالي 9 أعضاء عن لجنة السكان و6 أعضاء المستثمرين.



أعضاء لجنة السكان

1- منى علي عبدالنبي علي

2- أسامة لطفي محمد عبداللطيف

3- مهندس حسام محمود ناصر

4- الدكتور محمد عبدالكريم صالحين محمد

5- الطاهر عبدالحميد محمود سليم

6- محمد محمود أحمد دويدار

7- الدكتور فريد محرم فريد إبراهيم

8- رابح إبراهيم أحمد عسل

9- محمد صبحي عبدالقوي الخولي

أعضاء لجنة المستثمرين..

1- الدكتور محمد زكي الوحش

2- الدكتور عبادة سرحان أحمد

3- مهندس عمرو حسين مصطفى محفوظ

4- مهندسة رانيا احمد كامل الطحان

5- مهندس وجيه ابراهيم حنفي عبدالسميع

6- مهندس احمد أمين محمد مسعود

وأضاف غنيم، أن مجلس إدارة المدينة فتح باب الترشح لمجلس الأمناء عن المجتمع المدني بالدورة الجديدة "2023-2022" خلال الفترة من 3 حتى 17 أكتوبر لاختيار 9 أعضاء عن السكان ممثلين لتقسيمات المدينة والتجمعات المختلفة و6 أعضاء عن المستثمرين.

وتقدم 62 مواطنًا من سكان المدينة بتجمعاتها المختلفة بأوراقهم لعضوية مجلس الامناء مستوفين جميع الشروط طبقاً للقرار الوزاري (1150) لسنة 2021.

وتم تحديد الأيام من 25 إلى 28 ديسمبر 2021، لمقابلة المتقدمين على عضوية مجلس الأمناء واختيار من تنطبق عليه معايير الإختيار.

وأوضح غنيم، أن اللجنة باشرت عملها فى إختيار المرشحين لعضوية مجلس الأمناء فى ضوء المعايير طبقا للقرار الوزارى المنظم لذلك.

وعُقدت اليوم الاثنين، الجلسة الإجرائية الأولى لدورة مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة لدورة 2023-2022 .

وافتتح الجلسة المهندس أمين غنيم رئيس الجهاز بالترحيب بأعضاء المجلس وتوجيه الشكر للمجلس السابق لما قدموه من مجهودات فى خدمة مدينة القاهرة الجديدة خلال مدتهم المنتهية بنهاية عام 2021.

وخلال الجلسة، انتخب الأعضاء رئيس المجلس وفاز بالمقعد الدكتور محمد زكي الوحش، أستاذ ورئيس قسم جراحة زراعة الكبد بجامعة الأزهر ووكيل لجنة شئون الصحة بمجلس النواب والمستشار لصندوق تحيا مصر "رئيسًا للمجلس "، والطاهر عبدالحميد محمود عضو مجلس النواب، والدكتور مهندس محمد عبدالكريم صالحين أستاذ التخطيط العمراني هندسة عين شمس، وكيلان للمجلس.