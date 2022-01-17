في ذكرى ميلادها.. لقطات خاصة وصور نادرة لداليدا لم تشاهدها من قبل

يحل اليوم ١٧ يناير ذكري ميلاد داليدا التي طالما عرفت المطربة الشغوفة والمغنية بفساتينها المزينة بالترتر، وتألقها في حياتها المهنية ولكن فيما وراء المسرح عانت أيقونة الديسكو من الوحدة والاكتئاب، تضررت من الأعمال الدرامية الشخصية التي طاردتها طوال حياتها؛ وعرف عنها مواجهتها للكثير من المشاكل طوال حياتها ونعرض لكم فيما يلي عددا من أجمل اللقطات الخاصة بداليدا التي توضح أناقتها.



داليدا تتألق في الرداء الاسود أثناء أداؤها البروفات عام 1979 بباريس.

داليدا في مونمارتر بمعطف بلون السماء ذو ازرار جميلة ولون شعر جميل.

داليدا في غرفة ملابسها عام 1983

التقطت الكاميرا داليدا وهي تمسك بمجلة أثناء تواجدها برفقة شقيقها أورلاندو على متن طائرة في براغ عام 1977.



داليدا تقرأ إحدى الكتب في مونمارتر.

داليدا تتألق برداء بحر كلاسيكي أثناء تواجدها في إجازة في منزلها في كورسيكا في السبعينيات.

ظهرت داليدا برداء بحر مره أخرى في روما عام 1965

داليدا تتصفح إحدى أسطوانات المزيكا في المنزل عام 1971 برداء منزلي طويل من الساتان.



مرة أخري داليدا في مونمارتر بمعطف أبيض مشابه وربطة عنق ذو ألوان وردية.

داليدا في براغ في جمهورية التشيك في ديسمبر 1977 بمعطف أسود أنيق.



داليدا في غرفة ملابسها عام 1983 وهي تمشط شعرها.



ظهرت داليدا في إحدى صالات العرض ببجامة النوم.

داليدا في مطبخها في منزلها في مونمارتر.

صورة قديمة لداليدا في عام 1958 تظهر فيها بشعر داكن.

داليدا في في بورت فيكيو بثوب البحر الاحمر.



داليدا خلال تواجدها خلال مونديال 1982 في إسبانيا.

داليدا وميراي ماتيو في سوق عام 1979 وهي تشاهد هذه الحرفة اليدوية.

داليدا في في منزلها في باريس عام 1961، وهي أمام الشموع، بتسريحة كلاسيكية أنيقة.