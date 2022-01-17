الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تعرف على الطريقة الصحية لتحضير الفشار

فشار
فشار

في ليالي الشتاء الباردة وتجمعات الأسرة أمام التلفاز، تحتاج دائمًا إلى عدد من المسليات، التي تساهم في مرور الليل بسلام، بصحبة عدد من الوجبات اللذيذة، ويتربع الفشار على عرش قائمة التسالي التي تكون حاضرة في هذا الوقت، في حين لا يعرف الكثيرين الفوائد الكثيرة التي يضمها الفشار، وهي أكبر بالطبع من مجرد التسلية.

في السطور التالية نقدم عدد من فوائد الفشار، وذلك بحسب ما ورد في موقع «insider».

فوائد الفشار:

الفشار هو أكثر من مجرد وجبة خفيفة، نظرًا لأن الفشار عبارة عن حبة كاملة غنية بالألياف وغنية بمضادات الأكسدة، فيمكن أن تكون أيضًا جزءًا أساسيًا من نظام غذائي صحي، وفيما يلي نظرة على أكثر الطرق الصحية للاستمتاع بهذه الوجبة الخفيفة وفوائد دمج الفشار في نظامك الغذائي. 

كيف تأكل الفشار بالطريقة الأكثر صحة؟

في حين أن الفشار يمكن أن يكون وجبة خفيفة غنية بالألياف ومنخفضة السعرات الحرارية، فإنه يمكن أن يكون ضارا أيضًا إذا قمنا بإعداده في الميكرويف، من خلال العبوات التي تباع خصيصًا من أجله فهذه العبوات غالبًا ما تحتوي على زيوت مضافة ودهون وسكر وملح، كما يقول كيم بيربونت، اختصاصي تغذية مسجل في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو. 

وبدلاً من ذلك، قم بشراء حبات عادية وضعها على النار، فما عليك سوى وضع الحبوب في وعاء به بضع قطرات من الماء، وتغطيته بغطاء، وانتظر حتى ينضج، ويمكنك أيضًا تخضير الفشار في القلية الهوائية.

وعندها يكون هناك فرقًا كبيرًا في السعرات الحرارية، وإليك كيفية قياس السعرات لكوب واحد من أنواع مختلفة من الفشار: 

يحتوي الفشار غير المصحوب بالزيت على 30 سعرة حرارية.

يحتوي الفشار بالزيت على 35 سعرة حرارية.

يحتوي الفشار قليل الدهن على 80 سعرة حرارية.

الفشار ليالي الشتاء افلام منتصف الليل السترات السعرات الحرارية

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وائل لطفي

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