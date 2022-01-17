الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتابع بشكل المصريين  يومي  اخر الاخبار المتعلقة بدفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال "رابط الاستعلام عن  فاتورة التليفون الارضي 2022"  التي قامت بتخصيصه الشركة   المصرية للاتصالات من أجل متابعة عملائها قيمة الفاتورة الخاص بهم  دون الرجوع إلى الفروع الرسمية للشركة ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتبعها. الدولة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال هذا الرابط:  الشركة المصرية للاتصالات .

وأصبح رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير ٢٠٢٢ يتصدر مواقع البحث الاجتماعي "جوجل " نتيجة لقيامه بتقديم كافه الخدمات الخاصة بالفواتير وتقديم شكاوى على مدار الساعة كذلك لاهتمام المواطنين بالبحث عن رابط فاتورة التليفون الارضي  2022   “الشركة المصرية للاتصالات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022 يتضمن عدد من الخدمات تتضمن معرفة اجمالي قيمة المبالغ المراد سدادها شهريا وذلك دون إهدار للوقت والجهد  خاصة في ظل حرص الحكومة على التباعد الاجتماعي التي تتخذها الدولة.

يمكن لعملاء الشركه المصريه للاتصالات حاليا الدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية وتسجيل بياناتهم لمعرفة إجمالي المبلغ المراد دفعه والاستمتاع بخدمات التليفون الأرضي من خلال الخطوات التالية:-

 أولا : تسجيل الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط   الشركة المصرية للاتصالات.

ثانيا: اختيار الاستعلام عن الفاتورة من القائمة الرئيسية للموقع.

ثالثا: كتابة بيانات العميل المتعاقد مع الشركة الراغب في الاستعلام عن الفاتورة.

رابعا: كتابة الاسم والرقم القومي ومحافظة الإقامة.

خامسا: كتابة رقم التليفون الأرضي مسبوق بكود المحافظة في الخانات المخصصة لذلك.

سادسا: الضغط على زر الاستعلام.

سابعا: ظهور إجمالي المبلغ أو قيمة الفاتورة بالتفاصيل والمبلغ كاملا.

وتعتبر تلك الخطوات هي الأساسية التي يمكن من خلالها التعرف على قيمة فاتورة  الأرضي لشهر يناير.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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