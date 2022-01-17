على مر السنين.. كيف تغيرت القطارات منذ صناعتها وحتى الآن؟ (صور)

تغيرت تجربة ركاب السكك الحديدية على مر السنين، ومنذ البدايات أصبحت القطارات وسيلة نقل ساحرة نسبيًا، مع الكثير من وسائل الراحة لمن يستطيع تحمل تكاليفها، ولإظهار الاختلافات على مر السنين، نرصد صورًا من أوائل القرن التاسع عشر حتى اليوم.

بمجرد اختراع تقنية القاطرة تم تكييفها لنقل الركاب، وكان أول قطار ركاب تم إنتاجه على الإطلاق هو Locomotion رقم 1، الذي تم بناؤه عام 1825 من قبل المهندسين الرائدين جورج وروبرت ستيفنسون في شمال شرق إنجلترا، وفي 27 سبتمبر من ذلك العام، نقلت 11 عربة من الفحم و 20 عربة ركاب على مسارات في دارلينجتون، إنجلترا، بسرعة قصوى تبلغ 15 ميلاً في الساعة فقط.



وتم الحفاظ على هذا المحرك الرائد منذ ذلك الحين، ولا يزال بإمكان عشاق السكك الحديدية رؤية نموذج متماثل كامل النطاق للقطار الأول، وفقا لموقع insider.

ومع نجاح Locomotion رقم 1، فتح الباب أمام شبكات السكك الحديدية البخارية في إنجلترا، وفي عام 1830 تم افتتاح خط السكك الحديدية من ليفربول إلى مانشستر في المملكة المتحدة، وفي نفس العام في الولايات المتحدة بدأت أول خدمة عامة للركاب بالسكك الحديدية تعمل بالبخار في ساوث كارولينا، ما أدى إلى إنشاء خط سكة حديد عابر للقارات بحلول عام

1869.



بدأت القطارات البخارية بالعمل في جميع أنحاء العالم في العصر الذهبي للسفر



مع تطور السفر بالسكك الحديدية إلى أوروبا وعبر الولايات المتحدة، وصل العصر الذهبي للقطارات، حيث تنافست شركات السكك الحديدية على الأعمال التجارية.

وزادت سرعات المحرك الخاص بالقطار وقدمت العديد من الخدمات الرئيسية مستويات مغرية بشكل متزايد من الفخامة التي ستمتد حتى القرن العشرين، ومنذ الخمسينيات فصاعدًا، أصبحت قطارات الديزل التي نعترف بها اليوم هي القاعدة.



في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، أدت التطورات في محركات الديزل إلى استبدال القطارات البخارية ببطء، وبحلول الخمسينيات من القرن الماضي ، كانت قاطرات الديزل هي المحركات السائدة في الولايات المتحدة، حيث أدى الوقود إلى انخفاض تكاليف التشغيل والبنية التحتية.

احتاجت القطارات البخارية سائقين مهرة لإتقان إعداد هندسي معقد

في البداية، كان تشغيل القطار مسألة ميكانيكية وعلى السائقين والمهندسين التعامل مع جميع أنواع الروافع والمقاييس، بالإضافة إلى الإشعال اليدوي للغلايات، وهذه العملية المتضمنة حققت نتائج باهرة.

قيادة القطارات اليوم أقل تعقيدًا بكثير



الآن يمكن أن يقود معظم القطارات شخص واحد، مع التحكم في كل شيء إلكترونيًا أو بواسطة الكمبيوتر، وستبدو لك تصميمات قطارات ما بعد الحرب عديمة الجدوى، وفقًا لمعايير اليوم، حيث أصبحت قطارات الركاب منذ ذلك الحين أكثر انسيابية وكفاءة.



العصر الحديث أكثر أناقة من قطارات الخمسينيات



عند انطلاق السفر بالقطار أصبحت محطات النقل الجماعي جزءًا أساسيًا من البنية التحتية؛ وعندما أصبح السفر بالسكك الحديدية ميسور التكلفة، تم بناء محطات قطار كبيرة في المدن الكبرى.

كانت معظم محطات قطارات لندن الرئيسية التي تعمل اليوم جاهزة للعمل بحلول نهاية القرن التاسع عشر.

وتبدو تصميمات ما بعد الحرب عديمة الجدوى وفقًا لمعايير اليوم ، وأصبحت قطارات الركاب منذ ذلك الحين أكثر انسيابية وكفاءة.



العديد من محطات القطارات التاريخية عجائب معمارية



أصبحت محطات القطار الكبيرة والمتقنة علامة على الهيبة للمدن، وتمتع العديد منها بازدهار معماري كبير، لا يزال البعض منها موضع تقدير حتى اليوم، وترجع جميع أقدم محطات القطارات العاملة في العالم تقريبًا إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر في إنجلترا، ولا يزال العديد منها مستخدمًا مثل Liverpool Lime Street وLondon Bridge.



عندما أصبح السفر بالسكك الحديدية ميسور التكلفة، تم بناء محطات قطار كبيرة في المدن الكبرى.

تحتفظ العديد من المحطات الأوروبية بسمات أصلية ساحرة في مكاتب بيع التذاكر وصالات المغادرة

تم بناء التركيبات والتجهيزات الأصلية في المحطات القديمة لتستمر، ولا سيما في أوروبا، لا يزال بإمكان المسافرين في كثير من الأحيان مشاهدة أكشاك التذاكر التاريخية وغرف الانتظار والواجهات.

والآن تعكس المحطات الحديثة الاتجاهات المعمارية المعاصرة، وتميل إلى البناء من الفولاذ والزجاج.

وتشمل المحطات الآن عادة منافذ البيع بالتجزئة ووحدات الوجبات السريعة، ويتم بناؤها كمراكز نقل، متصلة بخطوط المترو ومحطات الحافلات، كما هو موضح أعلاه في الصين.

تم بناء بعض المحطات المعاصرة مع مراعاة جماليات المستقبل

لا تزال المحطات تُبنى لتدوم نظرًا للاستثمارات الضخمة التي تتمتع بها، على الرغم من أنه يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم اعتبارها تصميمات كلاسيكية في غضون 100 عام.



لطالما كانت أوقات المغادرة ومعلومات الركاب جزءًا أساسيًا من أي محطة قطار



يحتاج الركاب الذين يصلون إلى أي محطة سهولة الوصول إلى معلومات الخدمة، وفي هذه الأيام يتم عرض المعلومات إلكترونيًا وتحديثها في الوقت الفعلي حيث يمكن تحديث المعلومات بشكل فوري، وعن بعد عبر الوسائل الإلكترونية والرقمية، ويمكن للركاب أيضًا الاشتراك في تطبيقات شركة السكك الحديدية لإرسال المعلومات مباشرة إلى هواتفهم الذكية.