الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى: عمليات الإخلاء والهدم فى الشيخ جراح بالقدس المحتلة غير قانونية

حى الشيخ جراح
حى الشيخ جراح

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أن عمليات الإخلاء والهدم فى حى الشيخ جراح بالقدس المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأضاف ممثل الاتحاد الأوروبي خلال وجوده هو وعدد من ممثلي الدول الأعضاء والدول ذات التفكير المماثل في حي الشيخ جراح أثناء إخلاء سلطات الاحتلال عائلة الصالحية من منزلهم، أن هذه العمليات تعيق بشكل كبير آفاق السلام وتؤجج التوترات على الأرض.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بهدم مشتل تملكه عائلة صالحية في حى الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، بعد أن أجبرت العائلة على إخلاء محتوياته، تزامنا مع الاعتصام في منزلها المهدد بالهدم.

وتواصل قوات الاحتلال والياتها منذ صباح اليوم، حصارها لبيت صالحية في الشيخ جراح، لإجبار العائلة على إخلائه، تمهيدا لهدمه، والسيطرة على الأرض المحيطة به.

 صورة من أمام المنزل المهدد بالهدم

واعتصم المقدسي محمود صالحية مع أولاده داخل المنزل، مهددا بإشعال النيران به في حال أقدم الاحتلال على إخلائه، فيما فرضت قوات الاحتلال طوقا أمنيا حول المنزل، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

واعتدت قوات الاحتلال على عدد من المتواجدين والمتضامنين مع عائلة صالحية، واعتقلت شابين من المكان، عقب الاعتداء عليهما بالضرب.

وقامت قوات الاحتلال باستدعاء آليات الهدم في حي الشيخ جراح، ما تسبب بحالة من التوتر، وسط استمرار رفض عائلة صالحية إخلاء منزلها.

وانطلقت دعوات مقدسية لمساندة العائلة والوقوف معها عقب محاولات الاحتلال لإخراجهم من منزلها.

فيما شرع أفراد العائلة بسكب البنزين على سطح منزلهم مهددين بإشعال النيران بأنفسهم وتفجير اسطوانة الغاز التي وضعوها أيضا على السطح، احتجاجا على انتهاكات الاحتلال، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

ويتعرض حي الشيخ جراح لهجمة عدوانية استيطانية شرسة تشترك فيها بلدية الاحتلال الإسرائيلى وجماعات المستوطنين والمحاكم الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال.

قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الشيخ جراح هدم مشتل اشعال النيران ممثل الاتحاد الأوروبي

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