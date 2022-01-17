الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نظام تحديث بيانات المنتدبين في الجهاز الإداري للدولة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

تتجه محركات البحث نحو نظام تحديث بيانات المنتدبين فى الجهاز الإدارى للدولة، الذى أطلقه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تزامنًا مع إنتهاء قرارات ندب عدد من الموظفين بنهاية العام الميلادى الماضى 2021.

 نظام تحديث بيانات المنتدبين

ويتيح جهاز التنظيم والإدارة، نظام تحديد بيانات المنتدبين فى الجهاز الإدارى للدولة إلكترونيًا عبر موقع متخصص يتم من خلاله إدخال كافة البيانات المتعلقة بالموظف الراغب فى تجديد قرار الندب إلى جهة أخرى بخلاف جهة عمله الأصلية، بهدف تدشين أول قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة عن المنتدبين على مستوى كافة الوحدات الإدارية.

خطوات نظام تحديث بيانات المنتدبين فى الجهاز الإدارى للدولة

وتتمثل أولى خطوات تحديث بيانات المنتدبين فى الجهاز الإدارى للدولة فى تسجيل الدخول عبر هذا الرابط "هنا".

 والبدء فى إدخال البيانات الأساسية للموظف المنتدب والتى تشمل: الاسم رباعى بالعربي، النوع، محافظة الإقامة، الرقم القومى، الحالة الاجتماعية، المحافظة طبقًا للرقم القومى.

كما تشمل البيانات المطلوبة إدخال بيانات الاتصال ما بين تحديد المركز أو الحي أو القسم، العنوان بالتفصيل، الهاتف المحمول 1، الهاتف المحمول 2، تليفون العمل والبريد الإلكترونى، ثم يقوم الموظف بإدخال بيانات المؤهل من حيث المستوى التعليمي، المؤهل، التخصص، التقدير، إلى جانب بيانات الحالة الصحية لبيان إذا ما كان الموظف أحد الأشخاص ذوى الإعاقة مع تحديد نوعها.

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أهمية تحديث بيانات المنتدبين 

ويلزم نظام تحديث بيانات المنتدبين فى الجهاز الإدارى للدولة إدخال البيانات الوظيفية بجهة العمل الأصلية، وهى: جهة العمل، تاريخ التعيين، المجموعة الوظيفية، والمستوى الوظيفي/ الدرجة المالية، المجموعة النوعية، تاريخ الحصول على المستوى، أما عن البيانات الوظيفية بالجهة المنتدب إليها تشمل تحديد جهة العمل، تاريخ بداية الندب، المجموعة الوظيفية، المجموعة النوعية.

ويلتزم الموظف المنتدب بتوضيح كافة البيانات الخاصة بتجديد قرار الندب بالجهة المنتدب إليها حاليًا من حيث رقم القرار وتاريخه، مع إرفاق كافة الملفات والمستندات الدالة على ذلك.

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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